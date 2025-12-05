Tommi Kylliäisen toipuminen etenee – paluuaikataulu tarkentuu ennen joulua Kuukausi sitten Lappeenrannassa varikko-onnettomuudessa peukalonsa murtanut Tommi Kylliäinen ei odota palaavansa kaviourille vielä tänä vuonna. Asiaan saadaan lisäselvyyttä peukalon kuvaamisen jälkeen.

Koko urallaan Tommi Kylliäinen on ohjastanut yli 10 000 starttia. Voittoja niistä on kertynyt 1347. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Suomen johtaviin raviohjastajiin kuuluva Tommi Kylliäinen joutui marraskuun alussa Lappeen raveissa varikko-onnettomuuteen, jonka seurauksena ohjastajan peukalo murtui pahemman kerran.

Sittemmin Kylliäisen peukalo on operoitu, ja käsi on tällä hetkellä kipsissä. Lisätietoa sairauslomansa pituudesta hollolalaisohjastaja odottaa saavansa joulukuun puolivälin tienoilla.

”Kuun puolivälissä käsi kuvataan. Sitten tiedetään enemmän”, Kylliäinen kommentoi.

Toipumisaikaa on helpottanut, ettei peukalossa tai kädessä ole tuntunut kipua juuri ollenkaan. Särkylääkkeisiin Kylliäinen ei ole joutunut turvautumaan.

Kylliäinen ei odota palaavansa ohjastustehtäviin ainakaan tämän vuoden puolella. Hän uskoo toipumisen olevan kuitenkin raiteillaan, koska kipuja ei ole ollut.

”Mutta eipä sitä tiedä vielä kukaan. Kun tiedetään, miten peukalo on luutunut, ollaan viisaampia. Ja saako siihen jossain vaiheessa avattavan kipsin.”

Kylliäinen on viettänyt aikaansa harrastamalla liikuntaa, jota pystyy harjoittamaan ilman vasenta kättä. Seinät eivät ole kaatuneet päälle, eikä mies tunnusta katsoneensa elokuvia suoratoistopalveluista.

”Iltapäivisin olen katsellut joitain Pariisin talvimeetingin lähtöjä. Ainut huono puoli on, etten tiedä niistä hevosista mitään. Mutta kovaa ne menevät, joten lähdöt ovat kiinnostavia.”

Ennen onnettomuuttaan Kylliäinen ehti ajaa tänä vuonna lähes tuhat ravilähtöä, joissa voittoja kertyi 106. Tällä lukemalla tullaan olemaan ohjastajien kymmenen kärjessä myös vuoden vaihtuessa.

Odottavan aika on pitkä, mutta Kylliäinen jatkaa toipumislomaansa hyvissä tunnelmissa.

”Ihan hyvät fiilikset on, ei tässä mitään.”