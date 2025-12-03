Tasavallan presidentti myönsi kunniamerkkejä myös tunnetuille raviurheilijoilleEsa Holopainen, Ilkka Korpi ja Jarmo Saarela olivat keskiviikkona julkistettujen kunniamerkkien saajien joukossa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubbin itsenäisyyspäiväksi myöntämien kunniamerkkien saajat on julkistettu. Kunniamerkkien saajien joukossa on myös muutama tunnettu raviurheilija.
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin (SVR Ar) saa ravivalmentaja Esa Holopainen Hollolasta. Urallaan lähes 6000 voittoa ajanut Holopainen on Suomen voitokkaimpia ohjastajia.
Suomen Leijonan ansioristin (SL ar) saavat Ilkka Korpi ja Jarmo Saarela. Hämeenkoskelainen Saarela on ajanut reilut 2200 voittoa, vihtiläinen Korpi reilut 2500 ykkössijaa.
Ilkka Korpi kuuli saamastaan huomionosoituksesta ensimmäistä kertaa MT:n haastattelusoitossa.
”Onpas yllätys”, Korpi hämmästeli varmistettuaan ensin, että kyse ei ole vitsistä.
”Tosi hienolle tietysti tuntuu. Pitkään tätä on tehty, ja ihan hieno homma, että tällä tavalla huomioidaan. En tosiaan osannut odottaa tällaista yhtään.”
Tuoreeltaan Korpi ei osannut arvioida, miten huomionosoitusta mahdollisesti juhlistetaan.
"Sen verran ainakin, että työkaverit saavat alkaa kutsu herraksi", Korpi nauroi.
