Päivän ravit ja ideahevonen: Starttirytmiin pääsy voi olla ratkaisu ongelmista kärsineelle tammalle Jokimaalla ravataan torstaina yhdeksän lähdön iltaravit. Iltaa jatketaan Ruotsin puolella Gävlessä, jossa nautitaan 131 000 euron jackpotista.

Jos Arto Laaksonen saa voittokukat torstaina, kyseessä on jonkunlainen yllätys, mutta mikään suuri järkytys se ei saa totoajille olla. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Lahdessa on saatu viime aikoina nauttia tiheään tahtiin raviurheilusta, sillä viime lauantaina pikasiirrolla 75-ravit järjestääkseen saanut Jokimaan rata toimii puolentoista viikon sisään jo kolmatta kertaa ravien isäntänä.

Ravit alkavat tuttuun tapaan kello 18.00, ja kello 19.10 käynnistyy suomalaisen ravi-illan pääpeli Toto5.

Torstain totoviitosen avainvalmentaja on Tapio Mäki-Tulokas, joka tuo ennakkosuosikit kahteen kohdelähtöön. Kolmannessa kohteessa Herbie Malibun odotetaan ottavan keulan ja kukat.

Suomen ykkösohjastaja Santtu Raitalan taktiikkaa ei ole kakkosradalta vaikeaa arvata. Viime viikolta on startti alla, ja vastuskin tuntuu sopivalta.

Mäki-Tulokkaan neljännen kohteen suosikilla Coconut Matchilla on ristinään takarivin paikka, mutta Santtu Raitala pystynee taitavana ohjastajana saamaan hyvän juoksupaikan.

Kovimmista vastustajista Käpylä GP:n voittaja Steady and Quick kärsii surkeasta lähtöpaikasta, ja keulaan tähyävä Mathilde Halm ei ollut viimeksi aivan parhaimmillaan.

Ideahevonen löytyy toisena kohteena juostavan kylmäverilähdön paalulta. Urallaan vastuksia kokenut Novan Varjolilja oli puolitoista viikkoa sitten Jokimaalla pikkutauon jälkeen tasapaksu. Suoritustaso vastasi kuitenkin jotakuinkin Arto Laaksosen odotuksia.

Ennen starttia haastateltu Laaksonen totesi MT Hevosille, että Novan Varjoliljan otteisiin odotetaan parannusta starttien myötä.

”Hevosella ei ole vaan löytynyt samanlaista meininkiä kuin nuorempana. Jospa vire löytyisi, kun päästään ajamaan”, Laaksonen kertoi.

Pikainen paluu starttiin edellistä tehtävää seuraavalla viikolla antaisi ymmärtää, että tamma on ottanut edellisen startin hyvin. Uran alkupuolen mainiot esitykset muistaen voisi olettaa, että parannusvaraa löytyy.

Tamma tulee todennäköisesti olemaan peleissä unohdettu, ja menestyksen tullessa kuponkipino tulee ohenemaan reippaasti. Vaikka kysymysmerkkejä on ilmassa, Laaksosen suojatti on päivän ideahevonen.

Gävlen jackpotin myötä Toto64-pelin ylimmän voittoluokan potti voi lähennellä jopa puolta miljoonaa euroa. Peliaika päättyy kello 20.30.

Päätöskohteessa Good Lord voisi viimein ottaa kauden avausvoittonsa. Lähtöpaikka on ulkona, mutta derbykarsinnoissakin nähdyllä oriilla on rankasti luokkaa tähän lähtöön.