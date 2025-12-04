V.G. Voitto latautuu tulevaan kauteen – Seppo Suuronen kertoo myös kovien tallikavereiden kuulumisetSeppo Suurosen valmennustallin kuluvan kauden kokonaisansiot ovat kaikkien aikojen parhaat. Tallin ykköshevosista V.G. Voitto palaa radoille vasta keväällä. Vauhtis lähestyy hyvää vauhtia radoille paluuta.
Seppo Suurosen valmennettavat ovat ansainneet tällä kaudella jo yli 660 000 euroa. Euromäärä on juvalaisvalmentajan koko uran paras, vaikka vuotta on vielä lähes kuukausi jäljellä.
Toista kertaa ravikuninkuuden voittanut V.G. Voitto oli tallin eniten ansainnut hevonen lähes 240 000 euron kausiansioillaan. Viimeisimmässä startissaan lokakuun alussa Turussa PM-lähdön voittanut V.G. Voitto nähdään seuraavan kerran radalla ensi vuonna.
”V.G. Voitolla on kaikki hyvin. Pidetään sellainen ihan perinteinen talvitauko. Katsellaan kevään koittaessa radoille paluuta”, Seppo Suuronen toteaa.
V.G. Voiton tallikavereista Vauhtis menestyi viime talvena hienosti. Yhdeksänvuotias ori nousi avoimiin lähtöihin tämän kauden alkuvaiheessa. Maaliskuussa Vauhtis voitti Joensuussa Karjalainen-ajon.
Huhtikuun alun jälkeen Vauhtista ei ole nähty lähtölistoilla.
”Sille tehtiin pieni jalkaoperaatio tauon aikana. Se on kyllä ihan normaalisti valmennuksessa, mutta kilvanajon paluun ajankohdasta en voi oikein sanoa mitään tällä hetkellä”, Seppo Suuronen raportoi.
Suurosen tallissa on tuttuun tapaan monta kiinnostavaa suomenhevosta. Niistä nyt yhdeksänvuotias Core ei ole kilpaillut yli puoleentoista vuoteen.
Kesän Core keskittyi siitostyöhön Terho Rautiaisen ja Maarit Huttusen oriasemalla Kangasniemellä. Core sai 79 tammaa, mutta myös kilpailu-uran on tarkoitus Seppo Suurosen mukaan jatkua.
”Kyllä sellainen tarkoitus on. Core on nyt samantapaisessa treenissä kuin Vauhtis, mutta Vauhtis tulee kuitenkin näistä kahdesta aikaisemmin starttiin”, Suuronen vertaa.
Coren nuorempi veli Camppari kuului tämän vuoden nelivuotisikäluokan ehdottomiin kärkinimiin. Ori voitti Kriteriumin, Oulu Expressin sekä Pikkupelimannin kauden aikana. Tallikaveri Marstion ollessa paras Pikkuprinssissä. Seppo Suuronen on tyytyväinen kautensa Varsakunkun finaaliin päättäneen nelivuotiskaksikon tilanteeseen.
”Molemmat tekivät hyvän nelivuotiskauden. Hevosille tehtiin pientä huoltoa Varsakunkun finaalin jälkeen. Kohta niillä aletaan ajamaan pidempikestoista lenkkiä. Viisivuotiskauteen on ainakin tällä hetkellä oikein hyvät odotukset.”Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat