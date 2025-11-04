Tommi Kylliäinen varikko-onnettomuudessa Lappeenrannassa – peukalo vaatii leikkaushoitoa Hevonen tuli hollolalaisohjastajan päälle ikävässä tapaturmassa. Sairausloman pituus tarkentuu vasta myöhemmin.

Tommi Kylliäinen on voittanut tänä vuonna 106 ravilähtöä. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Raviohjastaja Tommi Kylliäinen joutui maanantaina Lappeen raveissa ikävään varikko-onnettomuuteen, jonka seurauksena ohjastaja joutuu olemaan tositoimista pois vielä määrittelemättömän ajan.

Kylliäinen kertoo lähteneensä ravien kolmanteen lähtöön ilmoitetulla Goldherolla varikkokatokselta. Epäonnisen tapahtumaketjun seurauksena ohjastaja joutui toisen hevosen kolhimaksi.

”Kun lähdettiin liikkeelle, oli hieman huono tilanne, kun toisella puolella oli autot ja toisella tallikahvio, joten tilaa oli rajallisesti. Edessä toisen hevosen kuski hyppäsi kyydistä pois. Äkkiä hevonen tekikin 90 asteen käännöksen, ja hyppäsi ylitseni”, Kylliäinen kertaa tapahtumia.

Aivan välittömästi tapauksen Kylliäinen arveli, että selvisi tapahtuneesta säikähdyksellä.

”Sitten varmaan kymmenen sekunnin jälkeen peukaloon alkoi koskea, ja tajusin että kävi tässä nyt jotain.”

Kylliäisen peukalo murtui. Lisäksi hollolalainen kertoo aamun tuntemuksinaan, ettei peukalon luu ole ollenkaan kiinni paikallaan.

”Minulla on tänään aika lääkärille, jossa varmaan selviää, koska peukalo leikataan.”

Toipumisloman pituus on tässä vaiheessa luonnollisesti arvoitus. Jotain osviittaa asiasta kuitenkin on.

”Sairaalassa sanoivat, että tuollaisen leikkauksen jälkeen peukalon pitää olla neljä viikkoa kipsissä. Sen jälkeisestä kuntoutuksesta en sitten tiedä.”

Kylliäinen on tilanteesta luonnollisesti harmissaan, sillä ammatin harjoittamiseen tulee pitkä tauko. Tällä viikolla hevosten taustavoimat joutuvat etsimään toisen kuskin kaikkiaan 25 Kylliäisen ohjastukseen ilmoitetulle hevoselle.

Tommi Kylliäinen kuitenkin painottaa selvinneensä tilanteesta vähin vaurioin. Hän kiittelee etenkin paikalle osunutta Samuli Innasta. Ensihoitajana työskentelevän raviurheilijan apu oli Kylliäisen mukaan merkittävä.

”Samuli kiskoi minua hevosen alta pois. Hän sanoi, että hevonen talloi minua koko ajan, ja jos se olisi osunut päähän tai kroppaan, olisi varmasti hajonut paljon muutakin. Olisin kyllä pärjännyt ilman tätäkin osumaa.”

Pakollisen tauon aikana Kylläinen pystyy harrastamaan rajoitetusti liikuntaa, joka on ohjastajalle tärkeä henkireikä.

”Jotain jalkalenkkiä ehkä pystyy jossain vaiheessa tekemään, mutta hiihtämään ei pääse”, Kylliäinen toteaa vaisusti.

Kylliäisen ohjastettava Goldhero jäi lähdöstä pois, mutta selvisi ensitietojen mukaan turmasta säikähdyksellä.

Pitkään ammattivalmentajana toiminut Tommi Kylliäinen lopetti laajamittaisen valmennustoiminnan pari vuotta sitten ja on sen jälkeen toiminut pääasiassa lainaohjastajana. Tänä vuonna Kylliäinen on ajanut 106 voittoa ja on valtakunnallisessa ajajaliigassa kuudentena.

Kylliäisen onnettomuudesta ja sormen murtumisesta uutisoivat aikaisemmin TotoTV ja Hevosurheilu.