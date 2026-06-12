Osaamattomuutta ja valvontavastuun laiminlyömistä – tarkastustyöryhmän raportti antaa synkän kuvan Ratsastajainliiton toiminnasta Suomen Ratsastajainliiton tukisotkua selvittäneen työryhmän raportti ei tuonut lopulta kovin paljon uutta. Raportti kuitenkin luo kuvan asioiden pitkään jatkuneesta huonosta hoidosta.

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MT Hevoset | Ratsastus Ville Toivonen & Miia Lahtinen

Suomen Ratsastajainliiton (SRL) kesken jätetyssä kevätkokouksessa asetettu tarkastustyöryhmä julkisti raporttinsa perjantaina.

Asian taustalla on SRL:n maa- ja metsätalousministeriöltä (MMM) vuosina 2023 ja 2024 maksatushakemusongelmien takia saamatta jääneet yhteensä yli 330 000 euron tukirahat.

Työryhmä toteaa, että se ei ole saanut liitolta pyytämiään asiakirjoja, minkä takia raportti on laadittu pääosin julkisista ja työryhmän muuten hankkimista lähteistä.

Tarkastustyöryhmä kritisoi liittoa vallan keskittymisestä sekä huonosta seurannasta ja valvonnasta.

Vahvaa kritiikkiä kohdistuu sotkun myötä väistyneen toiminnanjohtaja Jukka Koiviston talousosaamiseen, mutta myös hallituksen rooliin asiassa.

Raportin mukaan Koiviston taloushallinnon osaaminen ei ole ollut koko hänen toimikautenaan riittävällä tasolla. SRL:n entinen pääsihteeri Fred Sundwall on raportin mukaan informoinut puheenjohtaja Marjukka Mannista asiasta kirjallisesti jo vuonna 2021.

Tästä huolimatta hallitus ja erityisesti puheenjohtaja eivät ole valvoneet liiton taloushallinnon hoitoa riittävän huolellisesti, raportissa todetaan.

Ratsastajainliiton puheenjohtaja Marjukka Manninen on kovan kritiikin kohteena. Kuva: Ville Toivonen

Yhteenveto ministeriön tukiasioiden hoidosta SRL:ssä antaa synkän kuvan.

MMM:n tukirahojen maksatuksessa on raportin mukaan ollut ongelmia jo vuoden 2021 osalta, jolloin maksatuspyyntö on lähetetty tammikuussa 2022 myöhässä ministeriön suullisella luvalla.

Suuret ongelmat koskivat vuosille 2023 ja 2024 myönnettyjä tukia, joita jäi lopulta saamatta yhteensä yli 330 000 euroa. Vuoden 2023 maksatuspyyntö toimitettiin vasta marraskuussa 2024, kun määräaika oli saman vuoden tammikuussa.

MMM:n tekemään lisäselvityspyyntöön SRL:stä vastattiin yli kolme kuukautta määräajan jälkeen, ja vuoden 2024 maksatuspyyntöä ei toimitettu lainkaan.

Tarkastustyöryhmä kritisoi SRL:n hallitusta ja toimistoa myös siitä, että saamatta jääneistä tukirahoista ei ole kerrottu avoimesti. Asia tuli ilmi vasta keväällä vuoden 2025 tilinpäätöksessä oman pääoman oikaisuna.

Tarkastusryhmän puheenjohtaja Håkan Wahlman kommentoi, että ryhmä jäi vielä kaipaamaan vuoden 2021 ja 2022 hallituksen pöytäkirjoja, mutta niitä ei lähetetty sille.

Mahdollisista vastuukysymyksistä tarkastustyöryhmä katsoo, että kaikilla hallituksen jäsenillä on velvollisuus valvoa toiminnan asianmukaisuutta.

”Koska SRL:ssä on kuitenkin delegoitu talouteen ja avustuksiin liittyvää vastuuta merkittävällä tavalla hallituksen puheenjohtajalle, työvaliokunnan jäsenille sekä hallituksen talousvastaavalle, on yhdistyslaissa säädetty hallituksen jäsenen henkilökohtaisen vastuu perustelua kohdentaa kyseessä olevan vahingon osalta muun hallituksen sijasta kyseisille erityisvastuuasemassa olleille hallituksen jäsenille”, raportissa todetaan.

Tarkastusryhmä katsoo, hallitukselle ei tule myöntää vastuuvapautta ja että aiheutunut vahinko tulisi korvata ensisijaisesti SRL:n johdon vastuuvakuutuksesta, jollaisen olemassaolosta ei kuitenkaan ole selkoa.

Työryhmä nostaa esiin myös sen, että toiminnanjohtajan työsuhteeseen liittyy riski. Hänen työsuhteensa päättymiseen liittyvät yksityiskohdat ja taloudelliset seikat ovat edelleen epäselvät. Raportissa mainitaan, että asian julkinen käsittely liiton uutisoinnissa ja eri medioissa on lisännyt riskiä työsuhteen lopettamisen riitauttamiselle, mikä olisi liitolle taloudellisesti merkittävää.

Tarkastusryhmän raportti lähetettiin medialle perjantaina puolenpäivän jälkeen. Liiton hallitukselle se lähetettiin kello 15, jotta se ehditään liittää osaksi kevätkokouksen jatkokokouksen kutsua.

Tarkastusryhmän puheenjohtaja Håkan Wahlman kommentoi, että ryhmä jäi vielä kaipaamaan vuoden 2021 ja 2022 hallituksen pöytäkirjoja, mutta niitä ei lähetetty sille.

Saamatta jäivät myös hallitukselle osoitetut tilintarkastajan muistiot, jotka olisivat avanneet laajemmin sitä, mihin tilintarkastuksissa on kiinnitetty huomiota.

Wahlman on itse toiminut liiton toiminnantarkastajana. Hän kertoo tarkistaneensa itse, että kirjaukset ovat kunnossa, mutta muuten tilintarkastaja huolehti vuosikertomuksen luvuista.

Wahlman toteaa, että kirjaukset olikin tehty oikein, mutta vuonna 2024 olisi pitänyt tuoda esiin, että tilittämättä jäänyt vuoden 2023 tukiraha, jota vielä kuitenkin pyrittiin saamaan, on riskialtista rahaa.