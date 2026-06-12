Metsä Group jakaa 300 000 euroa luontohankkeisiin Yhtiön luontohankkeiden rahoitusohjelmasta on myönnetty kuuden vuoden aikana yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

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Metsä Groupin rahoittamien kohteiden joukossa on kolme vaelluskaloihin ja virtavesiin keskittyvää hanketta. Kuva: Johannes Tervo

Metsä | Luonto Henrik Hohteri

Metsä Group rahoittaa tänä vuonna 22 luonnon monimuotoisuutta vahvistavaa hanketta eri puolilla maata yhteensä 300 000 eurolla osana yhtiön Luontohankkeiden rahoitusohjelmaa.

Rahoitusta myönnettiin muun muassa virtavesien ja soiden ennallistamiseen, kosteikoiden rakentamiseen ja vieraslajien torjuntaan. Monissa hankkeissa edistetään konkreettisen luonnonhoidon ohella ympäristökasvatusta ja yhteisöllisyyttä

"Saimme tänä vuonna ennätysmäärän hakemuksia, 122 kappaletta. Hakemusten korkea taso osoittaa, että Suomessa on paljon osaamista, tahtoa ja valmiita ideoita luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen”, luontoasiantuntija Shaheena Turak sanoo Metsä Groupin tiedotteessa.

Metsä Groupin rahoittamat luontohankkeet 2026 Rehevöitymistä vastaan –niittoja ja kokeiluja, Etelä-Posion vesistöyhdistys ry Krunnien luonnonsuojelualueen luonnonhoitotyöt, Krunnien Tuki ry Lietjärven peltoalueen Kaksitasouoma ja kosteikko, Lietjärven peltojen ojitusyhtiö Fasarbynlahden luonnonhoitohanke, Pernajan luonto ja ympäristö ry Nasulammen ympäristön ja läheisen suon saattaminen luonnon läheiseksi, Rauman Latu Säkylän monimuotoinen lähiluonto – kaksi pilottia kunnan ja koulun yhteistyönä, Säkylän kunta Sääksenpesien kunnostushanke, Sääksisäätiö sr Puhtaan Venejoen varrella – luonnon ja kulttuuriperinnön oppimisympäristö, Venejoen Mylly/Venejoen Piilo Puita pihoille – vihreämmät kerrostalopihat Y-Säätiö/M2-Kodit Kosteikoista monimuotoisuutta, Aito Suvi ry Uhanalaistuvan selkävesilinnuston pesimäympäristöjen ennallistaminen, Itä-Suomen yliopisto (UEF) Varsanojan kosteikko, Kirkko- ja Koivuniemenjärven kunnostusyhdistys ry Mansikkamestan kosteikko – Luonnon monimuotoisuutta, vesiensuojelua ja luontoviestintää, Mansikkamesta Sarvikkaan lintukosteikon ennallistamishanke, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Elinvoiman tekijät – nuorten ja luonnon kasvuohjelma, Kaakonkulman 4H-yhdistys Saaristoluontohanke, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö Tipasjoen louhikosken padon purkaminen ja Tipasjoen sekä Lontanjoen koskien ja kutusorakoiden kunnostus, Tipasojan osakaskunta Enon-/Kolkonjoen kalataloudellisen kunnostamisen loppuun saattaminen, Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue Puropaja – Oma puro kuntoon, Virtavesien hoitohdistys Virho ry Aitoon koulutuskeskuksen monimuotoisuushanke, Aitoon Emäntäkoulu Oy/Aitoon koulutuskeskus Rantasalmen taajamaniityt – monimuotoisuutta kunnan viheralueille, Rantasalmen kunta Haitallisen lupiinin torjuntaa Lappeenrannan lentokentän kedoilla ja niityillä, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry

Hankkeita arvioi asiantuntijaraati, jossa on ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Itä-Suomen yliopiston, Sitran ja MTK:n edustajia.

Metsä Group rahoittaa Luontohankkeiden rahoitusohjelmassaan luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita erityisesti talousmetsien ulkopuolella.

Vuonna 2021 käynnistetyn ohjelman kautta 111 hanketta on saanut rahoitusta yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

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