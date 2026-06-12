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Juuri nyt | Metsä Group jakaa 300 000 euroa luontohankkeisiin
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  • Metsä Group jakaa 300 000 euroa luontohankkeisiin

    Yhtiön luontohankkeiden rahoitusohjelmasta on myönnetty kuuden vuoden aikana yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.
    Metsä Groupin rahoittamien kohteiden joukossa on kolme vaelluskaloihin ja virtavesiin keskittyvää hanketta.
    Metsä Groupin rahoittamien kohteiden joukossa on kolme vaelluskaloihin ja virtavesiin keskittyvää hanketta. Kuva: Johannes Tervo
    Metsä|Luonto
    12.6.202618:06
    Henrik Hohteri

    Metsä Group rahoittaa tänä vuonna 22 luonnon monimuotoisuutta vahvistavaa hanketta eri puolilla maata yhteensä 300 000 eurolla osana yhtiön Luontohankkeiden rahoitusohjelmaa.

    Rahoitusta myönnettiin muun muassa virtavesien ja soiden ennallistamiseen, kosteikoiden rakentamiseen ja vieraslajien torjuntaan. Monissa hankkeissa edistetään konkreettisen luonnonhoidon ohella ympäristökasvatusta ja yhteisöllisyyttä

    "Saimme tänä vuonna ennätysmäärän hakemuksia, 122 kappaletta. Hakemusten korkea taso osoittaa, että Suomessa on paljon osaamista, tahtoa ja valmiita ideoita luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen”, luontoasiantuntija Shaheena Turak sanoo Metsä Groupin tiedotteessa.

    Metsä Groupin rahoittamat luontohankkeet 2026

    Rehevöitymistä vastaan –niittoja ja kokeiluja, Etelä-Posion vesistöyhdistys ry

    Krunnien luonnonsuojelualueen luonnonhoitotyöt, Krunnien Tuki ry

    Lietjärven peltoalueen Kaksitasouoma ja kosteikko, Lietjärven peltojen ojitusyhtiö

    Fasarbynlahden luonnonhoitohanke, Pernajan luonto ja ympäristö ry

    Nasulammen ympäristön ja läheisen suon saattaminen luonnon läheiseksi, Rauman Latu

    Säkylän monimuotoinen lähiluonto – kaksi pilottia kunnan ja koulun yhteistyönä, Säkylän kunta

    Sääksenpesien kunnostushanke, Sääksisäätiö sr

    Puhtaan Venejoen varrella – luonnon ja kulttuuriperinnön oppimisympäristö, Venejoen Mylly/Venejoen Piilo

    Puita pihoille – vihreämmät kerrostalopihat Y-Säätiö/M2-Kodit

    Kosteikoista monimuotoisuutta, Aito Suvi ry

    Uhanalaistuvan selkävesilinnuston pesimäympäristöjen ennallistaminen, Itä-Suomen yliopisto (UEF)

    Varsanojan kosteikko, Kirkko- ja Koivuniemenjärven kunnostusyhdistys ry

    Mansikkamestan kosteikko – Luonnon monimuotoisuutta, vesiensuojelua ja luontoviestintää, Mansikkamesta

    Sarvikkaan lintukosteikon ennallistamishanke, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

    Elinvoiman tekijät – nuorten ja luonnon kasvuohjelma, Kaakonkulman 4H-yhdistys

    Saaristoluontohanke, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö

    Tipasjoen louhikosken padon purkaminen ja Tipasjoen sekä Lontanjoen koskien ja kutusorakoiden kunnostus, Tipasojan osakaskunta

    Enon-/Kolkonjoen kalataloudellisen kunnostamisen loppuun saattaminen, Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue

    Puropaja – Oma puro kuntoon, Virtavesien hoitohdistys Virho ry

    Aitoon koulutuskeskuksen monimuotoisuushanke, Aitoon Emäntäkoulu Oy/Aitoon koulutuskeskus

    Rantasalmen taajamaniityt – monimuotoisuutta kunnan viheralueille, Rantasalmen kunta

    Haitallisen lupiinin torjuntaa Lappeenrannan lentokentän kedoilla ja niityillä, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry

    Hankkeita arvioi asiantuntijaraati, jossa on ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Itä-Suomen yliopiston, Sitran ja MTK:n edustajia.

    Metsä Group rahoittaa Luontohankkeiden rahoitusohjelmassaan luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita erityisesti talousmetsien ulkopuolella.

    Vuonna 2021 käynnistetyn ohjelman kautta 111 hanketta on saanut rahoitusta yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

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