Metsä Group jakaa 300 000 euroa luontohankkeisiin

Metsä Group jakaa 300 000 euroa luontohankkeisiinYhtiön luontohankkeiden rahoitusohjelmasta on myönnetty kuuden vuoden aikana yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.
Metsä Group rahoittaa tänä vuonna 22 luonnon monimuotoisuutta vahvistavaa hanketta eri puolilla maata yhteensä 300 000 eurolla osana yhtiön Luontohankkeiden rahoitusohjelmaa.
Rahoitusta myönnettiin muun muassa virtavesien ja soiden ennallistamiseen, kosteikoiden rakentamiseen ja vieraslajien torjuntaan. Monissa hankkeissa edistetään konkreettisen luonnonhoidon ohella ympäristökasvatusta ja yhteisöllisyyttä
"Saimme tänä vuonna ennätysmäärän hakemuksia, 122 kappaletta. Hakemusten korkea taso osoittaa, että Suomessa on paljon osaamista, tahtoa ja valmiita ideoita luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen”, luontoasiantuntija Shaheena Turak sanoo Metsä Groupin tiedotteessa.
Metsä Groupin rahoittamat luontohankkeet 2026
Rehevöitymistä vastaan –niittoja ja kokeiluja, Etelä-Posion vesistöyhdistys ry
Krunnien luonnonsuojelualueen luonnonhoitotyöt, Krunnien Tuki ry
Lietjärven peltoalueen Kaksitasouoma ja kosteikko, Lietjärven peltojen ojitusyhtiö
Fasarbynlahden luonnonhoitohanke, Pernajan luonto ja ympäristö ry
Nasulammen ympäristön ja läheisen suon saattaminen luonnon läheiseksi, Rauman Latu
Säkylän monimuotoinen lähiluonto – kaksi pilottia kunnan ja koulun yhteistyönä, Säkylän kunta
Sääksenpesien kunnostushanke, Sääksisäätiö sr
Puhtaan Venejoen varrella – luonnon ja kulttuuriperinnön oppimisympäristö, Venejoen Mylly/Venejoen Piilo
Puita pihoille – vihreämmät kerrostalopihat Y-Säätiö/M2-Kodit
Kosteikoista monimuotoisuutta, Aito Suvi ry
Uhanalaistuvan selkävesilinnuston pesimäympäristöjen ennallistaminen, Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Varsanojan kosteikko, Kirkko- ja Koivuniemenjärven kunnostusyhdistys ry
Mansikkamestan kosteikko – Luonnon monimuotoisuutta, vesiensuojelua ja luontoviestintää, Mansikkamesta
Sarvikkaan lintukosteikon ennallistamishanke, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
Elinvoiman tekijät – nuorten ja luonnon kasvuohjelma, Kaakonkulman 4H-yhdistys
Saaristoluontohanke, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö
Tipasjoen louhikosken padon purkaminen ja Tipasjoen sekä Lontanjoen koskien ja kutusorakoiden kunnostus, Tipasojan osakaskunta
Enon-/Kolkonjoen kalataloudellisen kunnostamisen loppuun saattaminen, Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue
Puropaja – Oma puro kuntoon, Virtavesien hoitohdistys Virho ry
Aitoon koulutuskeskuksen monimuotoisuushanke, Aitoon Emäntäkoulu Oy/Aitoon koulutuskeskus
Rantasalmen taajamaniityt – monimuotoisuutta kunnan viheralueille, Rantasalmen kunta
Haitallisen lupiinin torjuntaa Lappeenrannan lentokentän kedoilla ja niityillä, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry
Hankkeita arvioi asiantuntijaraati, jossa on ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Itä-Suomen yliopiston, Sitran ja MTK:n edustajia.
Metsä Group rahoittaa Luontohankkeiden rahoitusohjelmassaan luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita erityisesti talousmetsien ulkopuolella.
Vuonna 2021 käynnistetyn ohjelman kautta 111 hanketta on saanut rahoitusta yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.
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