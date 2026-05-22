Nuoret suomalaiset ajavat perjantai-iltana kilpaa VincennesissäEerika Harala ja Petra Ulvi eivät ole aiemmin ajaneet kilpaa ulkomailla. Perjantaina kaksikko saa mahdollisuuden ajaa kilpaa Pariisin Vincennesissä yli 20 000 euron ykköspalkinnosta.
Suomalaisohjastajat eivät ole arkipäivää Euroopan ravipyhätössä Vincennesissä. Perjantai-iltana Pariisin kirkkaissa valoissa pääsevät ohjastamaan Eerika Harala ja Petra Ulvi.
Molemmat ajavat perjantaina ensimmäistä kertaa kilpaa Suomen rajojen ulkopuolella. Kaksikko aloittaa ulkomaanohjastajauransa lähes kovimmasta mahdollisesta paikasta Pariisin Vincennesistä.
Vincennesin perjantai-illan ravien seitsemäntenä lähtönä kello 22.39 ajetaan ravioppilaitosten välinen ohjastajaottelu. Ohjastajina on norjalaisia, ranskalaisia, ruotsalaisia ja suomalaisia ravioppilaitoksista valmistuneita entisiä oppilaita.
Suomea edustavat Kaustisen raviopiston käyneet Eerika Harala ja Petra Ulvi.
”Aloitetaan sitten kerralla Vincennesistä ulkomaan ohjastukset. Onhan tämä todella hieno kokemus”, Petra Ulvi tunnelmoi.
Rainer Björkrothilla Kaustisella työskentelevä Eerika Harala suoritti kouluaikana harjoittelujakson Ranskassa vaikuttavan Saara Jalastin tallilla. 24-vuotias Harala myöntää Ranskan kiinnostavan tulevaisuudessa töidenkin puolesta.
”Ranska on todella mielenkiintoinen ja iso ravimaa. Jossakin vaiheessa olisi mukava tehdä töitä täällä”, Eerika Harala pohtii.
Eerika Harala ohjastaa perjantaina Nicolas Baziren valmentamaa Onana Bokoa. Petra Ulvi ottaa puolestaan tuntumaa Vitale Ciotolan valmentamaan Fiaba del Roncoon. 2100 metrin ryhmälähtönä ajettavan lähdön kokonaispalkintosumma on 42 000 euroa, josta voittaja kuittaa noin puolet.
”Vaikea tällaisia lähtöjä on ennakoida kovinkaan paljon. Mukana on varmasti eritasoisia ohjastajia, ja taktiset ratkaisut voivat olla aika yllättäviäkin”, Eerika Harala muistuttaa.
Suomalaisten keskiviikosta lauantaihin kestävä matka sisältää Vincennesin perjantai-illan ravien lisäksi vierailuja paikallisten valmentajien talleille. Suomalaiskaksikolle Ranskan matka toi mukavan tauon arkeen. Ensi viikolla on paluu työelämään.
”Neljä hevosta olisi startissa Kaustisella maanantaina. Ja tiistaina yksi Oulussa, pääsee heti takaisin arkeen kiinni”, Eerika Harala nauraa.
Vuosi sitten Kaustiselta valmistunut Petra Ulvi työskentelee tällä hetkellä äitinsä Satu Kärkkäisen tallilla Kalajoella. Kotitallissa asustaa 16 hevosta.
”Meillä on kotona ratsuja, ravureita ja siitostammoja. Tekemistä riittää, mutta tarkoituksena olisi lähteä kodin ulkopuolelle töihin. Ulkomaat ei ole missään nimessä poissuljettu vaihtoehto. Lähitulevaisuudessa haluaisin päästä ajamaan entistä enemmän kilpaa”, Petra Ulvi summaa.
Petra Ulvi, 20 on ajanut Suomessa 42 ravilähtöä. Eerika Haralalla startteja on 36.
