Esteiden Breeders’ Prize muuttaa Ainoon ja hiekalle Nuorten ratsujen kasvattajakilpailun kilpailijamäärät esteillä ovat jo pitkään olleet alle kymmentä, joten jotain haluttiin muuttaa. Isoin asia on, että Ypäjällä kilpailu on ratsastettu nurmipohjalla ja Ratsastuskeskus Ainossa Järvenpäässä hypätään hiekalla.

Jaa Kuuntele

Ypäjän derbykenttä on hieno paikka, mutta osa ratsastajista kokee sen epäsopivaksi paikaksi nuorten hevosten isoimmalle kilpailulle. Kuva: Ansku Ankelo

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Hanna-Maria Korpi Suomen ratsukasvatusjärjestöstä Finnish Warmblood -yhdistyksestä kertoo, että muutos tehtiin saadun palautteen perusteella.

”Breedersillä on tosi syvät juuret suomalaisessa ratsujalostuksessa ja urheilussa. Haluamme ylläpitää kilpailua, mutta myös uudistaa. Siinä on kysymys kuitenkin aika isoista rahoista”, Korpi sanoo.

Kuusivuotiaille FWB-kantakirjaan merkityille hevosille avointa Breeders Prize -kilpailua on ratsastettu vuodesta 1993 alkaen. Aluksi paikka vaihteli eri puolilla Suomea, mutta vuonna 2008 kilpailu jäi Ypäjälle. Ainoa lähivuosien poikkeus on vuosi 2020, jolloin kilpailu ratkottiin Alahärmässä Powerparkissa.

Breeders’ Prize on ratsastuksessa ainoa nuorten hevosten isopalkintoinen kilpailu. Tänä vuonna palkintorahaa on jaossa yhteensä 15 000 euroa, mikä jaetaan este- ja kouluhevosten kesken.

Kilpailun siirtämisellä nurmelta hiekalle haetaan isompaa osallistujamäärää. Ypäjän derbykenttä koetaan osalle hevosista vaikeaksi paikaksi, ja jo pelkästään hyppääminen isolla nurmella hokkikengät jalassa on hevosille erilaista.

”Meillä on ollut tavoitteena kehittää 5-vuotisderbyä ja Breedersiä ja saada uudistettua konseptia. Keräsimme osallistujilta ja kasvattajilta palautetta, ja sen mukaan ollaan tehty näitä päätöksiä”, Korpi selittää.

Hän toteaa, että paikan vaihto tekee kilpailusta harjoittelu- ja kilpailumahdollisuuksien kannalta tasalaatuisemman.

”Sitten se ei ainakaan rajoita kenenkään osallistumista, että kilpailu olisi alustalla, jossa treenataan ja kilpaillaan niin vähän täällä Suomessa”, hän sanoo.

”Ollaan kyllä tosi innoissamme yhteistyöstä Ratsastuskeskus Ainon kanssa, ja uskon että siitä kilpailusta tulee tosi hieno. Jatkossa kilpaillaan aina sitten Ainossa.”

Vuodesta 2008 alkaen järjestetty Nuorten hevosten festivaali järjestetään Ypäjällä syksyllä totuttuun tapaan. Siellä kilpaillaan muun muassa kouluratsastuksen Breeders’ Prize ja esteillä nelivuotiaiden laatuarvostelu.

Muita esteluokkia ei kuitenkaan olisi saatu mahdutettua hiekalle koululuokkien sekaan, joten este-Breeders päätettiin siirtää kokonaan toiseen tapahtumaan, Korpi kertoo.

Breeders’ Prize kilpaillaan Järvenpäässä 14.–16. elokuuta ja Nuorten hevosten festivaali järjestetään Ypäjällä 21.– 23. elokuuta.