Päivän ravit: Pärttyl yrittää kahdelta takamatkalta voittoonTorstaina Seinäjoella ravataan kymmenen lähdön verran. Homma jatkuu Ruotsin puolella Årjängissä.
Nelivuotiaiden suomenhevosten Black Horse Cupin karsinnassa nähdään Viking, joka on aloittanut uransa Hannu Hietasen käsistä mukavasti. Saman tallin Kisan Provo pääsee Säpinän Sävyn kanssa matkaan 40 metriä edempää. Pienen, mutta mukavatasoisen lähdön täydentävät Enkore ja Velkoja.
Lämminveristen ykkössarjassa suosikin asema annetaan Lake’s Actionille. Ville Hakalan suojatti aloitti huhtikuussa kautensa voitolla, ja on osoittanut senkin jälkeen oivaa kevätkuntoa. Haastajista Cool Flame avaa kautensa. Viime kausi päättyi Kimmo Aholan suojatilla kolmeen peräkkäiseen laukkamerkintään.
Suomenhevosten kovimmassa sarjassa hevoset starttaavat matkaan kolmelta eri paalulta. Perusmatkalla yrittävät pitää ravinsa muun muassa epävarmat Tuli Keila sekä Cojolan Costi. Kahdelta kympiltä voittoehdokas on Vermon kovassa lähdössä säkkiin jäänyt Tatuari.
Lähtö on mukavatasoinen, sillä neljän kympin pakilla on useampikin voitontavoittelija. Pärttyl on noussut kevään korvalla oikein mukavaan kuntoon. Gott Klirr löi Pärttylin Torniossa. Suvionni tuli Teivossa voimissaan maaliin päästyään kiriin liian myöhään.
Tammalähdössä nähdään viime vuonna ikäluokkalähdöissäkin käyneitä suomenhevosia. Mauri Korkiavuoren valmentama Tulilatva sijoittui viime vuonna Oulun Pikkukuningattaressa hienosti toiseksi.
Ruotsin iltaravit ajetaan Årjängissä. Lämminveristen ykkössarjassa Beartime kilpaili viime kuun lopulla kovassa Örebron kultadivarilähdössä. Nyt ikäruuna on huomattavasti sopivammassa tehtävässä. Vauhdittajina ovat muun muassa niin ikään laatulähtöjä kolunnut Xanthis Hilton sekä edelleen parasta kuntoaan hakeva Kaffeåchampagne.
