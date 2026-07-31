Liian fiksu hevonen taistelee montén mestaruudesta Pasi Peltosen ja Anna-Mari Frimanin kotikasvatti Varma-Konsti on menestynyt mainiosti montéssa eli raviratsastuksessa. Lauantaina Teivossa se tavoittelee lajin Suomen mestaruutta.

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Varma-Konsti ja Tiia Vehviläinen ovat lauantaina tavoittelemassa montén Suomen mestaruutta. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Varma-Konsti on Hankasalmella vaikuttavan pariskunnan kotikasvatti jo monessa polvessa. Orilinja on pysynyt samana jo pitkään. Myöhemmin ruunatulla Varma-Konstilla on jo jälkeläisiäkin kahdessa polvessa.

”Meillä oli aikanaan jo Varma-Konstin isän isä”, hevosen valmentajana toimiva Pasi Peltonen kertoo.

Kotijalostuksen tulokseksi Varma-Konsti on pärjännyt raviradoilla hienosti. Se on ravannut rahaa 112 startistaan yli 63 000 euroa. Viime vuosina menestystä on siunaantunut etenkin monté-lähdöistä. Hevosen lahjat huomattiin harjoituksissa Killerillä.

”Joku vuosi sitten Killerillä Varma-Konstilla ratsastettiin vetoapuna toiselle hevoselle. Pyysin ratsastamaan reippaamman pätkän ja katsoin, että meneepä se komeasti.”

Idea jäi kytemään mielessä, joten Peltonen kysyi niin ikään hankasalmelaiselta Sami Vehviläiseltä, kuka voisi kokeilla hevosta montéssa. Sami ehdotti tytärtään Tiia Vehviläistä, joka on tunnettu paremmin kärryohjastajana.

”Tiia tuli kokeilemaan hevosta ja sanoi, että ei muuta kuin suoraan starttiin.”

Starttiin on kannattanutkin ilmoittaa, sillä Varma-Konsti on kerännyt uransa 32 montélähdöstä lähes puolet voittosummastaan. Peltonen kiittelee Tiia Vehviläistä hyvin onnistuneesta hankkeesta.

”Me on tykätty Tiian tavasta toimia. Hän kertoi käyneensä enemmän kuntosalillakin, että paikat kestävät ratsastaa.”

Vaikka Varma-Konstilla kilpaillaan nykyään pääasiassa monté-lähdöissä, osallistuu se silloin tällöin kärrylähtöihin. Teivon viikonloppuna ohjelmassa on myös tavallinen ravilähtö sunnuntaina. Myös treeni on voittopuolisesti kärryillä ajoa.

”Normaalin kärrytreenin lisäksi hevosta uitetaan paljon. Lisäksi ohjelmassa on ollut muun muassa vesikävelyä”, Peltonen kertoo.

Valmentaja kertoo Varma-Konstin olevan ennen kauden päästarttia hyvällä mallilla. Liikenteessä ollaan luottavaisin mielin.

”Kyllä me lähdetään voitosta tappelemaan. Kesäkuussa tulleessa laukkastartissa hevonen oli kipeä. Terveenä se on pärjännyt. Jännä nähdä, miten näitä kovimpia hevosia vastaan pärjätään.”

Vaikka Varma-Konsti on Peltosen mukaan kiltti hevonen, sillä on omat metkunsa. Hevonen ei aina halua antaa ottaa itseään kiinni, kun se on tarhassa.

”Kerran Härmään ehdittiin raveihin vasta suoraan lähtöön, kun tunnin jahtasin hevosta tarhasta. Se on liian fiksu kaveri. Välillä se on sillä tuulella. Ei tosin liikunta tee pahaa minullekaan”, Peltonen naurahtaa.

Teivosta Varma-Konstin tiimi ei tule myöhästymään, sillä liikkeelle lähdetään jo perjantaina.

”Otetaan varman päälle, kun yhtään ei tiedä, miten MM-ralli sotkee liikennettä Jyväskylän seudulla.”

Maaseudun Tulevaisuus on montén Suomen Mestaruuden yhteistyökumppani.