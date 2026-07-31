Jokaisen tulee nyt olla valppaana afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi – kaikkien tulisi tietää erityisesti tämä ohje Kuolleena löydetyistä villisiasta tulee ilmoittaa viipymättä alueen kunnaneläinlääkärille tai valtioneläinlääkärille.

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Tämä näky pitäisi herättää hälytyskellot jokaisella. Myös tätä huonommassa kunnossa löydetyistä ruhoista pitää ilmoittaa. Kuva: Johannes Wiehn

Metsä | Eläintaudit Eija Vallinheimo

Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) on todettu alustavissa tutkimuksissa luonnonvaraisissa villisioissa Virolahdella Itä-Suomessa. Taudin leviämisen rajoittamiseen tähtääviin toimiin on ryhdytty välittömästi. Tuottajien, metsästäjien ja kaikkien maaseudulla liikkuvien tulee noudattaa tarkasti viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Muuallakin Suomessa tulee muistaa vähintään se, että kuolleena löydetystä tai poikkeavasti käyttäytyvästä villisiasta tulee viipymättä ilmoittaa paikalliselle kunnaneläinlääkärille tai valtioneläinlääkärille.

Löytöpaikan koordinaatit kannattaa ottaa talteen esimerkiksi älypuhelimen karttasovelluksen avulla. Mahdollisuuksien mukaan paikasta on hyvä ottaa myös valokuva. Kuolleena löydetyistä, sairaista tai kolarissa olleista villisioista ilmoittamisesta Ruokavirasto maksaa 150 euron ilmoittamispalkkion.

Raatoa ei saa mennä omin päin siirtämään tai käsittelemään afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisvaaran vuoksi. Kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri antaa tarvittaessa tarkempia toimintaohjeita.

Sairastuneista ja kuolleista eläimistä otetaan näytteitä, jotka lähetetään tutkittavaksi Helsinkiin Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorioon.

Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tekee erityisen ikävän se, että virus on sitkeä ja helposti tarttuva. Se kykenee leviämään sairastuneen sian tai villisian veren, syljen, lannan tai virtsan mukana sekä lihan ja siitä tehtyjen elintarvikkeiden välityksellä.

Virus voi siirtyä edelleen myös esimerkiksi kenkien, autonrenkaiden ja autonpohjien tai esimerkiksi metsästysvarusteiden mukana.

Virus kuolee yli 70 asteen kuumuudessa. Viruksen säilymiseen tartuntavaarallisena vaikuttavat muun muassa lämpötila, pH, kosteus ja UV-säteilyn määrä.