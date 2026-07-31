Kuninkuusravit käynnissä – Onnenseppä avasi perjantain ylivoimavoitolla Kuninkuusravien avauspäivän ensimmäisessä lähdössä saatiin katsaus kolmivuotiaiden suomenhevosten ikäluokkaan. Onnenseppä oli päivän kilpailijoista omaa luokkaansa.

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Niko Jokelalla oli loppusuoralla aikaa keskittyä tuuletuksiin. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Onnensepän (Fiiling) valmentaja ja ohjastaja Niko Jokela lähti 40 metrin takamatkalta startanneella hevosellaan liikkeelle reippaasti, ja valjakko saavutti perusmatkalta lähteneet hevoset sangen pian.

Alussa keulat otti Hannu Hietasen ohjastama Volsurix (Vixeli), joka matkalla antoi ne Esa Holopaisen ajamalle Heikin-Muistolle (Evartti). Paalun hevosille kellotettiin 39-vauhtinen avaus. Jatkossa tahti reipastui oleellisesti, sillä 1000 metrin väliaika kirjattiin aikaan 35,0.

Niko Jokela seuraili tilannetta viimeiselle takasuoralle asti. Reilu puoli kierrosta ennen maalia Onnenseppä sai kirimerkin ja siirtyi kärkeen. Muista kilpailijoista ei löytynyt 31-vauhtisessa lopetuksessa minkäänlaista vastusta seinäjokelaisruunalle.

Heikin-Muisto nousi toiseksi ja Volsurix saapui maaliin kolmantena. Onnensepän voittoaika kirjattiin täyden matkan tasoitusajossa 31,8.

Niko Jokela totesi voittajahaastattelussa, että Onnensepällä ei ole treenioloissa ajettu alle 40-vauhteja.

”Hevonen on opetettu meillä aivan normaalisti, ja sitä on treenattu säännöllisesti siitä asti. Ihan on menty perustreeniä, eikä siinä mitään ihmeellistä ole ollut. Toivon ja uskon, että sillä on vielä parannuspotentiaalia”, Jokela kertoi Lauri Hyvösen haastattelussa.

Onnensepän voittoa juhlimassa ohjastaja-valmentaja Niko Jokela sekä hevosen osaomistaja ja hoitaja Riikka Seppänen. Kuva: Elina Paavola

Varikolla Onnenseppä sai ihailua osakseen. Tapio Perttunen kävi katoksella kehumassa hevosta vuolaasti.

Niko Jokelalla säännöllisenä ajoapuna toimiva ja Onnensepän läpikotaisin tunteva Ville Koivisto kehui pesupaikalla ruunaa pidäkkeettä.

”Tämä on lahjakas varsa, joka osaa juosta. Sillä mahtuu jalat hienosti alle. Kyllä tästä jotain odotettiinkin. Kun on saanut terveenä treenata talven ja kevään, niin se auttaa asiaa. Syksyllä ajetaan varmaan Varsakunkkua, mutta mitään kiirettä ei hevosen kanssa tänä vuonna pidetä. Ensi vuosi on tärkeä, joten toivottavasti saadaan tehdä talvi terveenä töitä”, Ville Koivisto totesi.

Taivas aukesi Teivossa noin puolitoista tuntia ennen ravien alkua. Ponilähdöt juostiin reippaassa sateessa, mutta yleisön onneksi sadealue väistyi ennen kolmivuotislähtöä. Näyttää siltä, että ravit päästään viemään läpi poutasäässä.