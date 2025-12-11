Päivän ravit ja ideahevonen: Taulu pelikunnossa – Turussa menestyksen vuoroTämän vuoden puolella päästään vielä nauttimaan talvisista torstairaveista. Turussa ravataan peräti yhdentoista lähdön iltaravit. Iltaa jatketaan Åbyssä, jossa nautiskellaan pikku jackpotista.
Turussa pähkitään tuttuun tapaan Toto5-peliä, jonka ensitahdit soitetaan ravien neljännessä lähdössä.
Tarjolla on parikin kovakuntoista kansanvarmaa. Kolmannen kohteen Marley Wania on osoittautunut kahden ensimmäisen starttinsa myötä tavallista paremmaksi aloittelijaksi.
Omistaja-valmentaja Riina Rekilä kävi viimeksi hakemassa voiton Ruotsin puolelta. Takarivin paikka on miinusta, mutta kolmivuotias ori kestää reissutusta, ja on lähdössään iso suosikki. Rekilän luottomies Tuukka Varis tietää rattailla, mitä tehdä.
Päätöskohteessa Coconut Match hakee jo neljättä perättäistä voittoaan. Lähtöpaikka on jälleen melko ulkona, joten ruuna joutuu tekemään voittonsa eteen täyden iltapuhteen.
Markku Nieminen tuo neljänteen T5-kohteeseen kaksikon, joka hyviltä lähtöpaikoiltaan päässee määrittelemään lähdön tempoa. Todennäköisimmin keulassa tulee taivaltamaan Jukka Torvisen ohjastama Daisy Garden.
Nelivuotiaan tamman taulu näyttää todellisuutta vaatimattomammalta. Ohjelmassa on ollut aiemmin kovia tehtäviä, ja kahdessa viimeisessä startissa juoksunkulut eivät ole suosineet laadukasta menijää.
Jokimaalla kohtalona oli pussiin jääminen. Viime viikolla tamma jäi Vermossa johtavan rinnalle, mistä tsemppasi verrattain hyvin. Tällä kertaa seura ei hirvitä, joten omiensa parissa Daisy Garden on jopa lähdön suosikki.
Turun ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli pistetään liikkeelle kello 19.10.
Åbyn Toto64-pelin pontimena on 111 000 euron jackpot, joka tekee jakosummalle jo pieniä ihmeitä.
Illan kovimmassa sarjassa nähdään mielenkiintoinen matsi, kun Robert Berghin käsissä huippuvireen löytänyt Swish the Cash saa haasteen kovissa nelivuotislähdöissä marinoituneelta Limoncello Bokolta.
Andre Eklundh on ohjastajana hieman ailahteleva, joten on täysin arvailujen varassa, ajetaanko Limoncello Bokolla keulasta, vai päästääkö Eklundh Berghin eteensä.
Toto64 starttaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat