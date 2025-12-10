Norjan varsahuutokaupasta kadonneiden varsojen kohtalosta sopu – riita tuli kasvattajille kalliiksiNorjan syyskuisen varsahuutokaupan jälkipuinti sai päätöksen tiistaina. Kasvattajat saivat pitää varsansa itsellään, mutta joutuivat maksamaan mittavat vahingonkorvaukset myyjälle.
Syyskuussa pidetty Norjan jokavuotinen varsahuutokauppa Klasselöpsauksjonen päättyi tulenkivenkatkuisiin tunnelmiin.
Englantilaiset Debbie ja Franky Saunders hankkivat huutokaupasta yhteensä 150 000 norjan kruunulla kolme kylmäverivarsaa. Englantilaisomistukseen siirtyivät Kringlers Gnist (Kleppe Fanden), Frk Hildestveit (Tekno Eld) sekä Lindarling (Brenne Bas).
Myyjien harmistukseksi ostajat aikoivat viedä varsat Norjasta Englantiin muuhun kuin ravikäyttöön. Huutokaupan jälkeen varsat hävisivät jälkiä jättämättä Bjerken raviradan vierastallista, jossa ne olivat odottamassa ostajan järjestämää kuljetusta Englantiin.
Varsojen katoamisesta tehtiin rikosilmoitus. Syksyn aikana tapausta on selvitelty useamman tahon toimesta. Norjalaisen Trag og Galopp-Nyttin mukaan Oslon käräjäoikeus ei ottanut riita-asiaa käsiteltäväksi.
MT Hevosten tietojen mukaan Kringlers Gnist siirtyi Englantiin marraskuun lopulla. Debbie Saunders haastoi kahden muun varsan Frk Hildestveitin ja Lindarlingin kasvattajat Jörn Nord Stalheimin ja Morten Langlin oikeuteen saadakseen päätöksen hevosen luovuttamisesta ostajalle.
Englantilaisen ostajan vaatimuksia käsiteltiin tiistaina Lilleströmin käräjäoikeudessa. Iltapäivän puolella osapuolet pääsivät sopimukseen riita-asiassa Trav og Galopp-Nyttin mukaan.
Sovitteluratkaisun mukaan varsat jäävät kasvattajien omistukseen Norjaan. Kasvattajat maksavat ostajalle takaisin kauppasumman 100 000 norjan kruunua sekä 325 000 norjan kruunua vahingonkorvauksina. Kumpikin osapuoli maksaa itse asianajokulunsa.
