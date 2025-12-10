Päivän ravit: Tapio Mäki-Tulokas odottaa suojattinsa parantavan Keskiviikkona pähkitään haastavia T-pelejä, joita ryydittävät bonukset. Vermossa ylimääräistä rahaa on jaossa lähes 36 000 euroa. Ruotsissa rahaa jaetaan jo kottikärrykaupalla, sillä jackpotin koko on 825 000 euroa.

Kuvassa Herbie Malibua ohjastava Santtu Raitala vaihtuu keskiviikkona Hannu Torviseen. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Vermossa ravataan yhdeksän lähdön iltaravit, jotka alkavat kello 18.00. Tuntia myöhemmin eli kello 19.00 starttaa illan pääpeli Toto75, jota puristellaan ravien päätökseen asti.

Tapio Mäki-Tulokas on yksi keskiviikon valmentajista, jolla on kohdelähdöissä painava sanansa sanottavana. Kolmannessa kohteessa sisäradalta starttaava Herbie Malibu on lähtönsä selkeä suosikki, ja tulee olemaan monen pelaajan riveissä kivijalka.

Vuodenvaihteessa viisivuotiaaksi kääntyvä Herbie Malibu ei ole jäänyt uransa 15 startissa kertaakaan toton ulkopuolelle. Valmentaja näkee hevosessa kykyjä, joilla noustaan divisioona kerrallaan 75-sarjoissa.

Viime viikolla Jokimaalla ruuna otti hallitun keulavoiton, ja osoitti kunnon olevan vahvassa nousussa.

”Hevonen oli välillä kipeänä, ja sen jälkeen se oli paluustartissa vähän tahmea. Viimeksi Jokimaalla se oli hieno ja aavistuksen verran pirteä keulassa. Näkisin, että se voi mennä tässä startissa vielä eteenpäin.”

Vermon startin jälkeen Herbie Malibulla on tarkoitus ajaa puolentoista viikon päästä divisioonafinaali Vermossa.

”Winter Bonus -kisaankin Herbie on ilmoitettu, joten koitetaan siinä ainakin karsinnat. Jossain vaiheessa pidetään jonkunlainen treenivaihekin.”

Viidennessä kohteessa Teräsmiesliigassa starttaava Rahajamatch palasi pari viikkoa sitten useamman kuukauden tauolta, ja näytti siihen nähden terävältä. Mäki-Tulokas tähtää hyvällä talvihevosella sesongin pronssidivisiooniin.

”Tätä ei hokkikelit haittaa yhtään. Parempi, jos tulisi vaan pakkasta ja lunta, kun ei meinaa huippunopeudet ihan kesällä riittää. Kun saadaan vielä startti tai pari, niin sitten tämä alkaa olla huippukunnossa. Pyritään kilpailemaan talvi säännöllisesti.”

Tauolta paluun jälkeisessä startissa on toki parannuspotentiaalia, mutta valmentaja varoittaa lähtöasetelmista.

”Voltin nelonen ei ole toivepaikka. Hevonen saa tuskin hyviä asemia, ja menestys tulisi yllätyksenä.”

Ruotsin Toto86-potti tulee nousemaan jackpotin myötä euroissa miljoonaluokkaan. Solvallassa ja Jägersrossa ajettavan kasikuutosen peliaika päättyy kello 21.30.