Viikonlopun ravit: Teivossa Grand Prix, Ojanperä aktiivisena Ranskassa Suomen raviviikko huipentuu Teivossa, jossa ohjelmassa ovat Teivo Grand Prixin finaali sekä Seppo Sarkolan Muistoajo. Antti Ojanperällä starttaa Vincennesissä Dozen of Oysters.

Dozen Of Oysters (numero 3) kiri Ranskan avauksessaan hienosti neljänneksi. Kuva: Gérard Forni

Perjantai 5. joulukuuta

Perjantaina Kuopiossa on ohjelmassa 3-4-vuotiaille lämminverisille suunnattu Ponsse Cup -karsinta. Lähtöön on ilmoitettu vain kuusi hevosta, ja poissaolon jälkeen hevosia on vielä vähemmän.

Kuopion hevosmäärä mukailee ikävästi tuttua kaavaa viime päiviltä. Hevosia ei ilmoiteta tällä hetkellä raveihin järin runsain mitoin.

Kello 18.00 alkavien ravien pääpeli Toto5 käynnistyy kello 19.10. Toisessa kohteessa tekee Suomen debyyttinsä Matias Salon valmentama mielenkiintoinen Popeye Tooma.

Kuopiossa ravataan yhteensä yhdeksän lähtöä.

Bodenissa ja Kalmarissa ravataan Toto64. Mika Forssilla on realistiset voittosaumat jokaisessa kolmessa Bodenin kohdelähdössä.

Toto64 käynnistyy kello 20.30.

Lauantai 6. joulukuuta

Teivossa juostaan itsenäisyyspäivänä Toto75-ravit, joiden päätteeksi kisataan Teivo Grand Prixin finaali. Viidentoista hevosen ryhmäajona ajettavan kilpailun voittaja kuittaa vaivoistaan 12 000 euroa.

Seppo Sarkolan Muistoajossa huomioidaan ajoissa kyvykäs Even Ekstaasi, joka on epävarma mutta väsymätön menijä. Kaksi viimeistä laukatonta juoksua on tuonut Aimo Vuorisalon valmennettavalle voitot.

Even Ekstaasin ohjaksissa on lauantaina tuttuun tapaan Jarmo Saarela. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vailla laukkariskiä ei ole myöskään paalulta starttaava huippuvireinen Cirilla, joka oli kaikissa marraskuun neljässä startissaan kaksarissa.

Teivon 75-peliä ryydittää noin 23 000 euron jackpot. Teivon ravit alkavat kello 13.00, ja Toto75-kuitit jätetään sisään kello 14.45 mennessä.

Heti Teivon jälkeen ravikansan katseet kääntyvät Ruotsiin Åbyn radalle, joka on lauantaisen Toto85-pelin kilpailupaikka.

Urheilullisesti hieno matsi on odotettavissa hopeadivisioonassa, jossa Boscha Diablo haastaa kovemmissakin lähdöissä viihtyneen Betting Pacerin.

Betting Pacer (numero 5) sijoittui viime kevään Finlandia-ajossa toiseksi. Mellby Jinx kiri ulkoa voittajaksi. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Italiasta palaava Betting Pacer on hopeassa suosikki, mutta Boscha Diablolla on kapasiteettia haastaa Björn Goopin suojatti alla olevasta neljän kuukauden tauosta huolimatta. Johan Untersteinerin Boscha Diablo viihtyy kesälläkin kengät jalassa, joten joulukuiset olot sopivat sille hyvin.

Toto85-peli starttaa Åbyssä kello 17.10.

Antti Ojanperän valmennettavista Vincennesissä starttaa lauantaina Dozen of Oysters. Viimeksi hyvän loppuvedon jälkeen neljänneksi sijoittunutta ruunaa ohjastaa tälläkin kertaa Gabriele Gelormini. Prix D’Hautefort juostaan kello 18.35.

Sunnuntai 7. joulukuuta

Sunnuntaina Kouvolassa ovat vuorossa tunnelmalliset Eläinten jouluravit. Kasaan on saatu kahdeksan ravilähtöä.

Toto5-peli starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Kouvolan ravit alkavat kello 13.00 ja Toto5-peli kello 14.10.

Myös napapiirillä ravataan sunnuntaina. Rovaniemen kahdeksan lähtöä käsittävät ravit alkavat kello 14.00. Ravien neljännestä lähdöstä alkaa Toto4-peli, jonka palautusaika päättyy kello 15.10.

Ruotsin puolella nautiskellaan Rommen Toto75-pelin pyörteistä. Jos 233 000 euron jackpotiin haluaa osalliseksi, on kuitti jätettävä sisään kello 16.00 mennessä.

Pariisin talvimeetingissä päähuomio kohdistuu sunnuntaina ravattavaan Prix du Bourbonnaisiin, joka on toinen esikisa koko talven pääkilpailuun Prix d’Ameriqueen.

Osallistujalista on jälleen sitä luokkaa, ettei kisaa kannata jättää mistään hinnasta väliin. Prix du Bourbonnais juostaan kello 16.15.