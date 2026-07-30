Päivän ravit: Illan pääravit Porissa, Hiekan Hippoksella juostaan maratonTorstai on Suomessa kaksien ravien ilta. Pohjoisen raviväen katse on Bodeniin päin, ja illan kuusnelosta vedetään Solvallaan.
Porin kolmivuotislähdön itseoikeutettu suosikki on Zeussin. Petra Koivulahden treenattava on aloittanut uransa täydellisesti kolmella voitolla. Kaikki voitot ovat tulleet hyvin väljällä tyylillä. Porissa ohjaksiin tarttuu oivassa ajovireessä kesällä ollut Tommi Kylliäinen.
Aivan viheltelemällä ei neljäs voitto välttämättä tule, sillä vastustajista ainakin Better Leader ja Koli Hills ovat esiintyneet edukseen edellisissä starteissa.
Suomenhevosten kovimman tasoitusajon suosikki on lännen radoilla menestymään tottunut Tuulen Viljo. Petteri Himmelroosin suojatti haksahti viime startissaan Vermossa laukalle kesken kirin, mutta yleisesti ottaen kausi on sujunut myötätuulessa.
Lämminveristen kovimmassa ryhmässä on useampikin kovaa kuntoa uhkuva hevonen viivalla. Feels Fine By Me, Tiger Hill ja takarivistä starttaava Olympic Steel ovat vakavia voiton tavoittelijoita.
Illan kakkosravit ajetaan Pihtiputaalla. Kotikunnan sankarit Antti Ojanperä ja Santtu Raitala ovat täydellä höyryllä mukana Hiekan Hippoksen kesäraveissa.
Illan päälähtö on Hiekan Marathon. 3060 metrin tasoitusajossa Santtu Raitalan ohjastama Vincent Vici ja Sami Vehviläisen naruttelema Yolo Savoy lähtevät 40 metrin pakilta ottamaan kiinni muita kilpakumppaneita.
Illan pohjoisimmat ravit ajetaan Bodenissa. Ruotsin Norrbotteniin matkaa jälleen sankka joukko suomalaisia raviurheilijoita.
Solvallassa ohjelmassa on useampikin mukava ikäluokkalähtö. Viisivuotiaitten Victory Tillys loppissa nähdään Daniel Redénin valmennuksesta kilpaileva hurjaluokkainen Keep Asking.
Vastuskaan ei ole mitenkään puolivillaista tasoa, sillä seitsemän hevosen lähdössä starttaavat muun muassa Donatello Face, Fly Top sekä Lando Mearas.
Kolmivuotiaiden Sommarfavoriten-lähtöjä on kaksin kappalein. Tammoille on oma kisansa, ja oriit sekä ruunat kilpailevat toisessa lähdössä. Molempien sarjojen ykkönen saa vaivoistansa 200 000 kruunun palkinnon.Artikkelin aiheet
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