Viikonlopun ravit: Joensuu-ajo, Kuusivuotiskunkku ja kesäravitunnelmaaJoensuu-ajo on tämän raviviikon kotimainen huippukohta. Ruotsissa ajetaan lauantaina E3-finaalit.
Perjantai 26. kesäkuuta
Kesäisen viikonlopun ensimmäiset raviaskeleet otetaan Ylivieskassa. Keskisen iltaravit käsittävät kaikkiaan kymmenen lähtöä.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa pinkaistaan mailin ryhmä. Suosikkikolmikko lähdössä on Trailblazer, Kylie Hoss sekä Goosebumps. Paremmalta lähtöpaikalta viimeksi mainittu voisi olla lähdössä suurempikin suosikki.
Henri Mäkinen vuokrasi kevättalvella Trailblazerin kilpailuoikeuden, ja on saanut ruunan hienoon iskuun. Skellefteåssa tuli epäonnistuminen, mutta siihen ei kannata juuttua. Tornion voittostartissa Trailblazer paikkasi laukkansa hienosti.
Kylmäveristen kovin sarja keräsi vain kuusi hevosta, eikä lähtö ole Toto5-kohteena. Juha-Matti Paavolan Comfortilla on perjantaina sopivan näköinen tehtävä.
Perjantaina MT Hevosista voi lukea Mauri Jaaran haastattelun. Vuosi sitten valmentamisen lopettanut oululainen ohjastaa Ylivieskassa kuutta hevosta.
Ruotsissa on perjantaina vilkas päivä, sillä länsinaapurissa ajetaan kaikkiaan neljät ravit. Illan pääravit Toto64-pelillä juostaan Årjängissä.
Lauantai 27. kesäkuuta
Viikon pääravit ajetaan Joensuussa. Kesäisellä Linnunlahden radalla ajetaan 11 lähtöä, ja iltapäivän pääkilpailu on perinteinen Joensuu-ajo.
Joensuu-ajon tarkempaa sielunelämää voi tutkia MT Hevosten Toto75-vihjeistä. Lähtö on kokonaisuudessaan hienotasoinen, sillä valtakunnan parhaimmistoa on paikalla laajalla edustuksella.
Massimo Hoist, Combat Fighter ja Need’em saavat haastetta viime talvena Hanna Lepistön valmennukseen siirtyvältä Charmant de Zackilta sekä kovaan kesäkuntoon nousevalta Kurri Jari Bokolta.
Kylmäveristen kuusivuotislähdössä ei nähdä tällä kertaa Carua. Alarik Huikea onkin lähdön suursuosikki, vaikka Heikki Hoffrenin Häijymies tekee päivästä toiseen kovia juoksuja.
Tammat keräävät kuningatarkisaan oikeuttavia pisteitä tasoitusajossa. Annan on ainoa mukana oleva tammakaartin kärkihevonen.
TotoTV:ssä nähdään studiolähetys, jossa studion puolella viihteestä vastaavat Jere Törmänen ja Tappi Hoikka. Varikolta tunnelmia välittää Juuso Väyrynen.
Bergsåkerissa on lauantaina kovat ravit. Molemmissa E3-finaaleissa kolmivuotiaiden parhaille on tarjolla miljoona kruunua voitosta. Oriiden ja ruunien finaalissa Ville Karhulahden valmentama Tennessee H.C. on mukana kilpailemassa suurista seteleistä.
Bergsåkerin alkuiltaa täydentävät umpilaadukkaat divisioonafinaalit. Jouni Hillbomin Molly Jo Poof sekä Jonna Irrin Full Speed Forward ovat mukana tammalähdössä.
Lauantai-illan ehdoton tunnelmapala tulee Lapista. Sodankylän yöttömän yön ravit alkavat iltakahdeksalta. Viimeinen eli kahdeksas lähtö juostaan kymmenen jälkeen.
Sunnuntai 28. kesäkuuta
Sunnuntai käynnistyy perinteisillä kesäraveilla, jotka ajetaan Härmän vanhalla raviradalla. Aidosta kesäravitunnelmasta saadaan nauttia kymmenen lähdön verran.
Riihimäki on suosittu kesäkohde eteläisen Suomen raviväen keskuudessa. Myös Riihimäellä kesäravikivaa on tiedossa kymmenen lähdön edestä.
Solvallassa pääosassa ovat kolmi- ja nelivuotiaille hevosille suunnatut Margaretas Tidiga Unghästserie-lähdöt. Petri Salmelan ja Mika Forssin Mysleeve One on mukana nelivuotiaiden tammojen sarjassa.Artikkelin aiheet
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