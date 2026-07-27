Aasitilat avaavat ovensa ympäri Suomen elokuun alussa Suomessa järjestetään elokuun ensimmäisenä päivänä valtakunnallinen Aasitilojen avoimet ovet -päivä, jossa yleisö pääsee tapaamaan aaseja niiden kotitiloilla.

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Suomessa on eri arvioiden mukaan noin 300-400 aasia. Kuva: Sanne Katainen

Yhdeksän aasitilaa eri puolilla Suomea avaa ovensa yleisölle lauantaina 1. elokuuta järjestettävässä Aasitilojen avoimet ovet -päivässä. Tapahtumassa pääsee tutustumaan aaseihin ja yhteen muuliin niiden omassa ympäristössä.

Mukana olevat tilat sijaitsevat Pietarsaaressa, Pilpalassa, Sipoossa, Pukkilassa, Hattulassa, Lopella, Vihdissä, Sastamalassa ja Kuusamossa. Päivän ohjelma vaihtelee tiloittain, mutta tarjolla on esimerkiksi aasiagilityä, kärryajelua, talutusratsastusta, tehtäväratoja sekä kahviloita ja kirpputoreja.

Suomen Aasiyhdistyksen puheenjohtajan Sari Rauvanto-Erikssonin mukaan tapahtuma tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden nähdä aaseja.

”Aasit herättävät ihmisissä valtavasti kiinnostusta, mutta vain harva pääsee tutustumaan niihin läheltä. Avoimissa ovissa niitä voi tavata rauhassa niiden omassa ympäristössä ja samalla huomata, miten yksilöllisiä, viisaita ja seurallisia eläimiä ne ovat”, hän kertoo.

Tilojen ohjelmissa on aasien tapaamisen lisäksi muun muassa aasiagilityä, kärryajelua, keppariaktiviteetteja, tehtäväratoja, talutusratsastusta, muita eläimiä, kahviloita, tilamyyntiä ja kirpputoreja. Ohjelma vaihtelee tiloittain. Osalla tiloista on myös esteetön pääsy.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, mutta osa tiloista voi periä maksuja esimerkiksi tarjoiluista tai erillisistä ohjelmanumeroista. Tavallisin vierailuaika on kello 11–14, vaikka osa kohteista on avoinna pidempään.