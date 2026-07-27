Raakaöljyn hinta laskiSijoittajien keskuudessa on suhtauduttu myönteisesti siihen, että tilanne Lähi-idässä oli viikonloppuna verrattain rauhallisempi.
Raakaöljyn hinta laski maanantaina Yhdysvaltain ja Iranin välisten sotatoimien jälleen tauottua viikonloppuna.
Brent-laadun hinta oli maanantaina alkuillasta noin 86 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan noin 83 dollaria.
Keväällä öljyn hinnoissa nähtiin hurjia piikkejä, ja barrelihinnat olivat pitkään sadan dollarin yläpuolella. Viime viikolla Brent-laadun hinta käväisi jälleen yli sadan dollarin mutta jäi vielä kauaksi keväisistä hintapiikeistä.
Yhdysvaltojen ja Iranin aselepo kariutui aiemmin kesällä, kun osapuolet jatkoivat iskuja toisiaan vastaan. Perjantaihin mennessä Yhdysvallat oli ehtinyt tehdä 13 peräkkäisenä yönä iskuja Iraniin.Artikkelin aiheet
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