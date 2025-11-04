Päivän ravit: Porin kisat tiistai-illan ilonaPorissa ajetaan tiistaina yhdeksän lähdön totoravit.
Porin illassa pääpelinä on tuttuun tapaan Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Alustavien peliprosenttien perusteella pelikansan tuki ja turva on Jere Kiveisen valmentama ja ohjastama Kirill, joka kilpailee Toto5:n toisessa kohteessa.
Hienoa työtä loppukesän starteissaan tehnyt nelivuotias suomenhevosruuna palaa tositoimiin lähes kahden kuukauden tauolta. Mikäli Kirillin kehityskaari jatkuu vastaavanlaisena, on muilla kilpailijoilla tekemistä sen lyömisessä.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa Nordetia on ylisarjassa rahojensa suhteen, mutta hyvävireinen ruuna kuuluu silti pelihevosten joukkoon takarivin paikasta huolimatta. Ari Moilanen tuuraa ohjaksissa Lappeessa loukkaantunutta Tommi Kylliäistä.
Porin ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli starttaa kello 19.10.
Ruotsin Toto64-kierros ratkotaan tiistaina Axevallassa. Peliä ryydittää lähes 70 000 euron jackpot.
Viidentenä kohteena juostavassa Ullbergs Minne-lähdössä suosikin viittaa kantaa Dwight Pietersin ohjastama Jackpot Mearas.
Maria Törnqvistin valmennettava saapuu kehiin kolmen kuukauden tauolta. Kesällä meno maittoi ruunalle suorastaan mainiosti. Kovimman haasteen tarjonnee vierestä ykkösradalta starttaava Magnus A Djusen ohjastama Eolo Jet.
Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.
