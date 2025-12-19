Vermon finaalikierroksen varma hakee vielä kauden avausvoittoaanLauantaina Vermossa ajetaan vuoden viimeiset T75-finaalit, joten urheilullinen taso on huipussaan. Vihjeessä luotetaan ensimmäisen kohteen Dundee Asin ottavan kauden avausvoittonsa.
Dundee As on tehnyt Hanna Lepistön valmennuksesta hyvät esitykset, vaikka kauden voittotili on edelleen avaamatta.
Teivossa ori kiri loppua lennokkaasti ja ehti taktiikkajuoksussa kolmanneksi. Viimeisen puolikkaan ori polki neljättä ja osin viidettä rataa pitkin 08,9-vauhdilla.
Hyvältä paikaltaan Santtu Raitalan ajokki on yrittämisen arvoinen varma.
Kuuselan Metku on ollut kuin uudesti syntynyt viime kilpailuissaan. Lappeenrannassa lopetus oli 26-vauhtinen ja varaa tuntui jäävän reilusti. Volttilähtö on pieni kysymysmerkki, mutta ravia lähtiessään Kuuselan Metku taistelee taas voitosta.
Meno-Antti on myös parantanut hurjasti otteitaan ja lähtee lujaa voltista. Takamatkan hevoset voivat olla mahdottoman tehtävän edessä, mikäli molemmat suosikit kulkevat ravia koko matkan.
Ete Jet vakuutti suuresti Killerin voitossaan. Pitkä takamatka on haastava, mutta vastus vastaavasti sopiva. Santtu Raitalan ajokki on yksi kierroksen varmaehdokkaista.
Amanda Evo, Donna Barosso ja Warrior Princess nousevat vihjeessä systeemiin mukaan.
Kari Lehtosen valmentama Green River’s Zack antoi Oulussa upean näytön osaamisestaan. Ruuna avasi helposti keulaan ja veti ensimmäisen kierroksen 12,5-vauhdilla.
Tasaisemman juoksun saaneet haastoivat maalisuoralla, mutta Green River’s Zack venyi uskomattomasti ykköseksi.
Vastaavalla suorituksella muut ovat vaikeuksissa Vermon neljännessä kohteessa. Oulun startista on kuitenkin vain viikko aikaa ja kova kilpailu voi tuntua hevosen jäsenissä.
Oh What A Night on hevonen, joka pystyy parhaimmillaan haastamaan suosikin.
Ramsgate on kulkenut voitosta voittoon. Oulun maratonia ruuna hallitsi keulasta mielin määrin. Ikävän paikan vuoksi Stoneisle Vertigo nousee suosikin kaveriksi kupongille.
Morrison on kuudennen kohteen selvä suosikki. Ruuna on ilmiömäinen talvihevonen, joka tekee aina kaikkensa ja taistelee taas voitosta.
Smedheim Braut hävisi suosikille Teivossa vain kymmenyksen, vaikka jäi lähdössä ylimääräistä. Oulussa hevonen jäi alun laukassaan kymmeniä metrejä. Juha Länsimäen ajokki kulki viimeiset 1 900 metriä 24,8-vauhtia ja pinnisti hienosti toiseksi.
Paalun Vänrikki ja Kukkarosuon Kurko ovat etumatkan turvin kovia haastajia.
Viimeinen kohde on urheilullisesti kierroksen tasokkain koitos. Zebulon ja Star Photo nousevat lopussa voittotaistoon, mikäli paikkojen haku kestää pitkään ja lähdössä pidetään alusta asti reipasta tempoa.
Toto75-vihjeet
Lähtö 1: 2 Dundee As (12,6)
Lähtö 2: 3,2 (12,16)
Lähtö 3: 16,10,4,5 (6,1)
Lähtö 4: 4,2 (9,10)
Lähtö 5: 7,5 (4,9)
Lähtö 6: 16,1,15,8 (4,3)
Lähtö 7: 4,10,8,2,3,11,5 (9,6)
896 riviä x 0,05 euroa = 44,80 euroa
