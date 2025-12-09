Päivän ravit ja ideahevonen: Muut saavat yrittää matkalla, mutta vain yksi on lopussa leijona Tiistaina ravisirkus pysähtyy Jyväskylän Killerillä. Kymmenen lähdön raveissa pelataan pääpelinä Toto5. Iltaa jatketaan Axevallassa.

Jaa Kuuntele

Tuomas Pakkanen ohjasti Loukon Leijonaa viimeksi yli vuosi sitten. Kuvassa ohjaksissa on Marko Hautamäki. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Neljännestä lähdöstä starttaavan Killerin Totoviitosen kiinnostavin hevonen on Bosse Nice. Hurjalla voittoprosentilla harvaan starttaava ravuri on saavuttanut jo kymmenen vuoden iän.

Ideaa on neljännen T5-kohteen Loukon Leijonassa. Kylmäveristen aikasarjassa kilpailevat 1.25,9 ja hitaamman ennätyksen haltijat, mikä sopii Taija Metsälän suojatille hyvin.

Monet pitävät sarjaa lahjana yli 60 000 euroa tienanneelle Lennon Rapinalle. Ruuna vaikuttaisikin olevan kunnossa, mutta kokemukseensa nähden se on ikävän epävarma otteissaan.

Loukon Leijona palasi kuun vaihteessa Killerillä tauolta. Loppuveto oli hyvänlainen, mutta selkeästi ori ei ollut vielä vetreimmillään. Ykkösradalta tasainen lähtijä jää nopeammista kilpakumppaneista, mutta Tuomas Pakkanen saanee hyvät asemat – varsinkin, kun osallistujamäärä on lähdössä vajaa.

Tässä lähdössä vastus on todella sopivaa luokkaa, ja parannuspotentiaali taukostartin jälkeen suuri. Loukon Leijona kelpaa lähdössään hyvinkin kapeaan rastitukseen.

Killerin ravit alkavat kello 18.00. Toto5 starttaa kello 19.10.

Ruotsin Axevallassa pelin nimi on Toto64. Avauskohteessa voisi olla hyvä idea piikittää Tour De Valley.

Jos André Eklundhin nopea ruuna saa alussa keulat, se voi olla vaikea ohitettava mailin matkalla. Tour De Valley oli lokakuun lopussa yhden startin poissa, mutta Örebron paluustartin perusteella hevosen kunnossa ei ole moitittavaa.

Axevallan T64 alkaa kello 20.30.