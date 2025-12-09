83-vuotiaan ohjastajansa Kuninkuusravien historiankirjoihin vieneen Virin Varpun ura on paketissa Vaikka Virin Varpun ura on ohi, sen 85-vuotias omistaja Juhani Heikkinen jatkaa raviharrastustaan.

Jaa Kuuntele

Juhani Heikkinen osallistui Virin Varpun kanssa kuningatarkilpailuun Kouvolassa 2023. Kaksikon kilpailu päättyi kahden osamatkan jälkeen. Juhani Heikkisestä tuli Kouvolassa kautta aikojen vanhin ohjastaja kuninkuuskilpailujen pääkilpailuissa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Vuonna 2023 Kouvolan kuningatarkilpailussa mukana ollut Virin Varpu on päättänyt kilpauransa. Juhani Heikkisen omistama ja valmentama tamma kilpaili tällä kaudella vain kahdesti. Mikkelin toukokuinen startti jäi uran viimeiseksi.

”Virin Varpun jalkavamma osoittautui lopulta sen verran vakavaksi, että kilpaura päättyi tuohon kevään starttiin”, Juhani Heikkinen aloittaa.

Vuoden ikäisenä Juhani Heikkisen omistukseen siirtynyt Virin Varpu juoksi urallaan 94 starttia, joista voittoja kertyi 13. Ennätyksensä 23,3a Virin Varpu juoksi voittojuoksussaan Mikkelissä heinäkuussa 2022.

Koko uran voittosummaksi kertyi 62 100 euroa. Juhani Heikkinen harmittelee, että ura loppui turhan aikaisin.

”Eihän se ole kuitenkaan kuin 11-vuotias. Virin Varpu ei koskaan päässyt näyttämään ihan kaikkea osaamistaan. Lisäksi kuusi- ja seitsemänvuotiaana kilpaileminen oli katkonaistakin”, Juhani Heikkinen muistuttaa.

Juhani Heikkinen ohjasti Virin Varpun kaikki kilpailut itse. Vuonna 2023 kuningatarkisaan osallistuessaan valjakko teki historiaa, sillä tuolloin 83-vuotiaasta Heikkisestä tuli kaikkien aikojen vanhin ohjastaja Kuninkuusravien pääsarjojen historiassa.

Edellinen ennätysmies oli Matti Edvard Takala, joka vuonna 1951 kuninkuuskisassa ajaessaan oli 82-vuotias. Hänen ennätyksensä siis oli voimassa 72 vuotta.

Juhani Heikkisellä on tällä hetkellä työn alla kuvassa olevan Virin Varpun nuorempi sisar. Kuva: Petteri Kivimäki

Juhani Heikkinen astutti tammansa jalkavamman toteamisen jälkeen Joriinilla, mutta Virin Varpu ei tee esikoisvarsaansa ensi keväänä.

”Sitä siemennettiin pariinkin kertaan kesän aikana, mutta tamma ei jäänyt kantavaksi. Virin Varpu on nyt siskonpoikani tallissa Karstulassa. Astutushommia on tarkoitus kokeilla ensi keväänä uudella innolla.”

Vaikka Virin Varpu ei enää ole Heikkisen omassa tallissa, 85-vuotiaan teräsmiehen raviharrastus kuitenkin jatkuu. Tällä hetkellä tallin ainoa asukas on Virin Varpun nuorempi sisar Virin Elli (Ellin Sisu). Lisäksi Heikkinen käy auttamassa tuttavansa varsan valmentamisessa.

”Ihan sopivasti tässä on minun ikäiselleni kaverille hommaa. Virin Elli tuli minulle kolmevuotiaana liki opettamattomana. Senkin takia sen raviura on ollut vähän myöhäistyyppinen.”

Vuoden alussa voimaan tulevat uudet hevosenpitomääräykset aiheuttavat Juhani Heikkiselle päänvaivaa. Uusien määräysten mukaan hevosia ei saa pitää yksin.

”En oikein tiedä mitä tekisin hevosenpidon kanssa. Onhan minulle tarjottu hevosia ostettavaksi, mutta kun alkaa ikää olla sen verran paljon, hevosen pitäisi olla minun systeemeihini sopeutuva.”