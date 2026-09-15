Päivän ravit: Teivossa supertiistaiTiistaina Teivoon kannattaa hankkiutua paikalle, sillä tiistai on täynnä todella hienoa raviurheilua. Kriteriumin karsintoja nautiskellaan kuuden varsalähdön verran. Lisäksi Suurmestaruuden karsinnoissa nähdään aikuisten hienoa menoa.
Nelivuotiaiden suomenhevosten karsintoja järjestetään kaksi, sillä karsintaan ilmoittautuneita tuli yhteensä vain 21. Terävin kärki on paikalla, mutta muuta osastoa kaivattaisiin lisää viivalle.
Molemmista karsinnoista selviää finaaliin kuusi suomenhevosvarsaa.
Tiistaina MT Hevosissa on karsintoihin kuusi hevosta tuovan Teemu Okkolinin kanta ikäkausikarsintojen vähäisiin hevosmääriin.
Kolmivuotiaiden lämminveristen puolella eniten hevosia on Hannu-Pekka Korven sekä Harri Koivusen talleista. Molemmat kilpailevat karsinnoissa viidellä hevosella.
Hannu-Pekka Korven kommentit karsintoihin osallistuvista tallin hevosista voi lukea tiistaina MT Hevosista.
Lämminveristen karsinnoissa on huomattavaa, että moni tänä vuonna ikäluokkakilpailuissa menestynyt hevonen joutuu liikkeelle heikolta lähtöpaikalta. Tämä tuo karsintalähtöihin lisää mielenkiintoa.
Lämminveristen Kriteriumin karsinnat ajetaan neljässä erässä. Jokaisesta karsinnasta finaaliin pääsee kärkikolmikko.
Karsinnat eivät jää Teivossa tähän. Avoimeen Suurmestaruuteen mielii mukaan yhteensä 32 valjakkoa, jotka selvittävät finaalipaikat kolmessa karsinnassa.
Suurmestaruuden finaaliin pääsee jokaisen karsinnan neljä parasta. Kaikkien kilpailuiden finaaliradat valitaan Teivossa ravien aikana.
Iltaa jatketaan vielä Bergsåkerissa, jossa on tiistaina yhdeksän lähdön iltaravit. Jonna Irri osallistuu kisoihin kahdella valmennettavallaan.
Korjaus 09:45: Myös Harri Koivusella on karsinnoissa viisi hevosta.Artikkelin aiheet
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