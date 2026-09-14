Pitkään Yhdysvalloissa valmentajana toimineen ruotsalaisen Marcus Melanderin huippukausi sai jatkoa lauantaina. Jo aiemmin tällä kaudella Hambletonian Apexin kanssa voittanut Melander juhli lauantaina International Trotin 500 000 dollarin arvoista voittoa. Voittajahevonen oli tällä kertaa Super Chapter, jonka ohjastuksesta vastasi Dexter Dunn.

Marcus Melanderille kyseessä oli toinen voitto kovapalkintoisesta lähdöstä. Vuonna 2018 voiton toi Cruzado dela Noche.

Yonkersin radalla ajettavaa International Trot -lähtöä kutsutaan myös lämminveristen epäviralliseksi MM-lähdöksi. Kymmenestä osallistujasta kuusi lennätettiin Euroopasta Pohjois-Amerikkaan.

Super Chapter joutui tekemään täyden päivätyön arvovoiton eteen. Lähtökiihdytyksessä Super Chapterin tallikaveri Bourbonista otti johtopaikan haltuunsa viime vuonna kisan voittaneen Lexus Codyn tyytyessä paikkaan johtohevosen takana.

Dexter Dunn otti johtopaikan haltuunsa vauhdikkaan ensimmäisen neljännesmailin täytyttyä. Vauhti pysyi tasaisen reippaana Yonkersin 800 metrin radalla.

Antoine Lhéréten ohjastama Ranskaa edustanut Hooker Berry suuntasi kolmannen radan kiertoon kierros ennen maalia. Myös Alessandro Gocciadoron Diva Ek lähti kolmannen radan kiertoon.

Marcus Melander ja Dexter Dunn juhlivat jo aiemmin tänä vuonna Hambletonian voittoa Apexin kanssa. Kuva: Adam Ström/StallTZ

Vaikka Super Chapterin askel alkoi hieman painaa loppusuoralla, joutuivat Diva Ek ja Hooker Berry tyytymään himmeämpiin mitalisijoihin. Diva Ek sijoittui myös vuosi sitten toiseksi samaisessa lähdössä.

Super Chapterin voittoaika 10,7a sivuaa Twister Bin vuonna 2017 juoksemaa kilpailuennätystä.

Pohjoismaisista hevosista paras oli hyvin neljänneksi kirinyt Björn Goopin Betting Pacer. Daniel Wäjerstenin kaksikolla Mellby Jinxillä ja Gio Cashilla ei sen sijaan ollut paras päivänsä, ja ne jäivät taustalle.

Uusiseelantilaislähtöiselle Dexter Dunnille International Trotin voitto oli uran toinen. Kaksi vuotta sitten hän voitti kisan ruotsalaistamma Jiggy Jogilla.

Dexter Dunn kehui Super Chapteria vuolaasti voittajahaastattelussa. Super Chapter oli ennen lauantaita voittanut jo tällä kaudella John Cashman Memorialin sekä Maple Leaf Trotin.

”Super Chapter on ollut todella hyvä tällä kaudella. Minun roolini on todella pieni. Valmentaja ja hoitaja ovat tehneet tärkeimmän työn, mutta on todella hienoa ajaa näin hienolla hevosella kilpaa tällaisissa isoissa lähdöissä”, Dexter Dunn totesi voittajahaastattelussa.