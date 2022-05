Mika Lappalainen hankki 14-aikaisen ruotsintuontitamma Heide K:n

”Nyt tallissa on sellaiset hevoset, että haluan keskittyä raveissa käymiseen kesän aikana. Kesällä raviurheilu on kuitenkin parhaimmillaan. Syksyllä keskitytään enemmän musiikkipuoleen”, kertoo Mika Lappalainen joka on menestynyt aina tangomarkkinoita myöten musiikkialalla.