Päivän ravit ja ideahevonen: Fortnitea pelaamalla onneen, Ranskassa suomalaisväriäTurkuun saatiin ravit kasaan työn ja tuskan kautta. Seitsemän lähdön raveissa on kuitenkin täysipainoisia lähtöjä mielenkiintoisilla hevosilla. Ideahevosta haetaan tallikommentin kautta.
Tiistaina ensimmäinen suomalaisittain mielenkiintoinen ravilähtö ajetaan jo iltapäivällä. Kaksi kuukautta sitten takaisin Ranskaan palannut Condor Bar starttaa Vincennesin ravien ensimmäisessä lähdössä.
Suomalainen omistajaporukka siirsi Condor Barin Emma ja Fabrice Souloyn valmennukseen. Tapaninpäivän debyyttistartissa ei tullut menestystä, eikä ori kuulu tiistaina lähtönsä kuumimpien suosikkien joukkoon.
Condor Barin ohjastajana toimii Adrien Meriel. Oriin lähtö juostaan kello 14.55.
Monet radat ovat painineet sydäntalven aikana hevospulan kanssa, ja ongelma on tuttu myös lounaisessa Suomessa. Turun iltaraveissa on vain seitsemän lähtöä, mutta illan aikana nähdään mielenkiintoisia matseja.
Tynkäravien Toto5 alkaa jo kolmannesta lähdöstä. Ravit päättävässä handikaapparilähdössä Harri Koivusella on mukana neljä hevosta, jotka ovat myös lähdön neljä eniten pelattua valjakkoa.
Koivunen kommentoi MT Hevosille, että kaikilla hänen viimeisen lähdön hevosillaan on mahdollisuutensa, ja juoksunkulku tulee ratkaisemaan turkulaisvalmentajan suojattien nokkimisjärjestyksen.
Erityismaininnan Koivunen antoi lähtönsä hevosista Fortnitelle. Vermon tammadivisioonassa sitkeän kirin tehnyt hevonen on valmentajansa mukaan erityisen napakassa nousukunnossa. Sopivalla reissulla Olli Koivusen ohjastama tamma on tiistai-iltana vahvoilla.
Turussa ravit alkavat kello 18.20. Toto5-peli starttaa kello 19.10.
Ravi-illan päätteeksi siirrytään Ruotsiin, jossa Axevallan Toto64-pelissä on reilun 100 000 euron jackpot.
Kierroksen pelatuin hevonen on avauskohteessa juokseva Andre Eklundhin Limoncello Boko. Hyvää luokkaa osoittanut viisivuotias ruuna saapuu Axevallaan kuukauden tauolta, mutta sopivassa seurassa on seiskaradaltakin varteenotettava varma lapuille.
Axevallan Toto64-peli alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
