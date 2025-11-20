Päivän ravit: Lappeessa kymmenen lähdön torstairavitToto5-kierroksen pelipankki löytyy kolmannesta kohteesta.
Lappeenrannan kierroksella suuret ennakkosuosikit loistavat poissaolollaan. Yksi illan luottohevosista on kuitenkin kolmannen Toto5-kohteen Mystic Love. Kolmevuotiaan tamman valmentaja on Terho Rautiainen. Hän myös ohjastaa Maharajahin tyttärellä, joka starttaa matkaan kolmosradalta.
Avauskohteen taistelupari on East Ward ja Odin Orden. Jälkimmäisen juoksu epäonnistui viimeksi Kuopiossa. Juha Utala ohjastaa ja valmentaa viisivuotiasta.
Toisessa kohteessa K.P. Toevo, Assinpoika ja Midas ottavat toisistaan mittaa.
Wanna Be My Lover ja Paris Fortis ovat muiden kohteiden mahdolliset menestyjät.
Lappeenrannan ravit alkavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkotaan torstaina Örebron kaviouralla. Björn Goop on illan avainhahmo.
Peliaika päättyy kello 20.30.
Pariisin Vincennesissä on suomalaismielenkiintoa, kun Antti Ojanperän valmentama Dozen Of Oysters kilpailee päivän ensimmäisessä lähdössä. Gabriele Gelorminin rattailleen saavan ruunan kisa ajetaan aikataulun mukaan kello 14.55 Suomen aikaa.
