Metsä Group käynnisti pehmopaperitehtaan Ruotsin MariestadissaTehtaan laajentaminen toi lähes 100 uutta työpaikkaa, Metsä Group kertoo.
Metsä Group on aloittanut täysimittaisen tuotannon laajennetulla Meriestadin pehmopaperitehtaalla Ruotsissa, yhtiö tiedottaa. 370 miljoonan euron investointi kaksinkertaistaa tehtaan vuotuisen pehmopaperikapasiteetin 145 000 tonniin.
Tehtaassa valmistetaan muun muassa Lambi-, Serla- ja Katrin-tuotteita.
Mariestadin investointi on yksi Euroopan suurimmista pehmopaperiliiketoiminnan investoinneista. Siihen kuuluvat uusi pehmopaperikone ja kolme uutta jalostuslinjaa.
Metsä Group lupaa tuotannon lisääntymisen lyhentävän toimitusaikoja, vähentävän kuljetuspäätöstä ja parantavan toimitusvarmuutta. Investoinnin myötä tehtaalle syntyi lähes 100 uutta työpaikkaa.
”Investointimme yhdistää huipputeknologian huippuosaamiseen. Olemme ylpeitä edelläkävijyydestämme laadukkaassa ja resurssitehokkaassa pehmopaperituotannossa. Paikallinen valmistus auttaa varmistamaan, että alueella riittää välttämättömiä hygieniatuotteita kaikissa tilanteissa", sanoo Metsä Tissuen toimitusjohtaja Sari Pajari-Sederholm tiedotteessa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat