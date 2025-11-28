Amanda Evoon luotetaan jälleen Neljättä voittoa putkeen hakeva Amanda Evo on lauantain kierroksen luottohevonen, vaikka vastus koveneekin kaiken aikaa. T75-ravit ajetaan Mikkelin raveina, vaikka ne olosuhdesyistä ajetaankin Lahden Jokimaalla.

Kovavireinen Amanda Evo on lauantain seuratuimpia hevosia. Kuvassa rattailla Ville Koivisto, lauantaina ohjissa on parin viime startin tapaan Veli-Pekka Toivanen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Kakkoskohteessa kilpaileva Amanda Evo saa vastaansa upeassa kunnossa olevia hevosia. Drogon ja Estelle Travian ovat kovia haastajia, mutta suosikin viime juoksujen perusteella ne jäävät haastajiksi.

Amanda Evo on voittanut viime kilpailunsa aivan leikittelevän helposti. Vaikka rasitteena on nyt takamatka ja juoksusta tulee erilainen, tamman pitäisi selvittää kaikki haasteensa ja jatkaa voittojen tiellä.

Fat Rabbit on aloittanut Suomessa hienosti ja Santtu Raitalan ajokin kuuluu olla avaukseen niukka suosikki. Lähtönopeus on kuitenkin pieni kysymysmerkki ja vastus on laadukas.

Doctor Gio lähtee liukkaasti ja kilpailee hienossa kunnossa. Jokimaalla ilman obersekkiä kilpaillut Let’s Get It Up jäi täysin vaille kiritilaa. Olemus oli hieno ja ruuna ravasi aikaisempaa rennommin. Celsius Evo oli mainio Jokimaalla ja pystyy pahasta paikasta huolimatta voittamaan.

Cirilla on kolmannen kohteen suosikki. Killerillä tamma taisteli koko maalisuoran kovaa Vänrikkiä vastaan ja hävisi sille äärimmäisen täpärästi. Kovasti varmistunut hevonen lähtee nykyisin asiallisesti liikkeelle ja jaksaa kiertää.

Caramiitta matkasi Tammaderbyn hurjassa vauhtijuoksussa johtavan rinnalla. Askel ymmärrettävästi painoi lopussa, mutta kokonaan tamma ei luovuttanut.

Häijymies teki Killerillä sisukkaan esityksen johtavan rinnalta. Vain keulassa juossut Viulan Voitto jäi ohittamatta. Heikki Hoffren on varjellut oriin lähtönopeutta, mutta Mikkelissä voi olla aika paljastaa hevosen vauhtivarat.

Keulasta ori olisi lähellä voittoa. Viulan Voitto ja pahalta paikalta lähtevä Vänrikki kuuluvat mukaan systeemiin.

The Lost Battalion voittaa viidennen kohteen, jos suoritustaso on lähelläkään Kasvattajakruunu-finaalin tasoa.

Suoritusvarmuus ei kuitenkaan ole hevosen hyve, kuten Teivon välistartissa nähtiin. Bigwig Swamp kiri terävästi Killerillä ja jatkaa kunnossa.

Mikkeli Cupin finaali voi olla perusmatkan hevosten välinen mittelö. Mission Impossible on vahvoilla, mikäli pääsee alussa keulaan.

Rebel Heart lähtee myös rivakasti ja karsintavoitto tuli ilmavalla tyylillä. Gamesaver pystyy voittamaan, jos vain pääsee sujuvasti matkaan radalta viisi.

Viimeisen kohteen selvä suosikki on Star Photo. Killerin esitys oli hyvä, mutta ei loistokas. Koko ajan parantava ruuna syöksyy keskeltä rataa keulaan ja vetää lähtöä todennäköisesti maaliin saakka.

Sands Ganster on joutunut tekemään jatkuvasti pitkiä kirejä kaukaa kulisseista. Kärjen takaa se olisi huippuvaarallinen.

Viikon varma – T75-2: 5 Amanda Evo

Tamma on hurmannut viimeisissään. Lähtee reippaasti, joten pussitus ei ole suuri uhkakuva.

Viikon väistö – Toto75-7: 2 Black And Quick

Vastus kovenee tuntuvasti. Ei pysy alussa nopeimpien mukana ja taustalta on vaikea kiertää voittoon.

Viikon idea – Toto75-7: 1 Sands Ganster

Pitkästä aikaa hyvältä paikalta liikkeelle pääsevä ruuna voi saada nätin juoksun kärjen takana. Kirii tilaa saadessaan matsiin mukaan.