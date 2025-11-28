Arviointineuvosto kritisoi sudenmetsästyksestä annettua lakimuutosesitystä Lainsäädännön arviointineuvosto ei päästäisi hallituksen hyväksymää esitysluonnosta metsästyslain muutoksesta eteenpäin esityksessä olevien puutteiden takia.

Arviointineuvoston mukaan esitysluonnoksen puutteet ovat merkittäviä. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle metsästyslain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksen puutteet ovat niin merkittäviä, ettei esitysluonnos täytä lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimuksia. Lainsäädännön arviointineuvosto ei päästäisi hallituksen hyväksymää esitysluonnosta metsästyslain muutoksesta vaan vaatii hallitusta täydentämään vaikutustenarviointia.

Arviointineuvoston mukaan hallituksen esitysluonnoksen pohjalta ei pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston mukaan susikannan nykytila ja ehdotettujen muutosten vaikutukset susikantaan jäävät epäselviksi. Esityksen vaikutuksia ei ole arvioitu, eikä esitysluonnoksen perusteella pysty muodostamaan käsitystä vaikutuksista. Asia käy ilmi valtioneuvoston tiedotteesta.

Neuvoston mukaan lakiehdotuksesta ei saa käsitystä asian nykytilasta. Siitä ei käy esimerkiksi ilmi, kuinka paljon Suomessa on susia, millä alueilla ne aiheuttavat eniten kielteisiä vaikutuksia tai millaisia vahinkoja sudet ovat aiheuttaneet.

Lakiehdotuksen vaikutuksista ei saa käsitystä, sillä ehdotuksesta puuttuu vaikutustenarviointi. Lakiehdotuksessa tulisi kuvata tarkemmin, ketkä tai mitkä tahot erityisesti hyötyisivät ehdotetuista muutoksista. Millaisia arjen vaikutuksia tällä esityksellä olisi sellaisille ihmisille, jotka asuvat alueilla, joilla esiintyy paljon susia.

Lakiesityksestä ei käy myöskään ilmi missä määrin susien metsästäminen lisääntyisi. Lisäksi neuvoston mukaan olisi hyvä esittää jokin suuntaa antava arvio siitä, kuinka paljon susia jatkossa voitaisiin kaataa vuosittain.

Lakiehdotuksessa ei ole myöskään käsitelty suden suojeluaseman muutoksen vaikutuksia susien suojeluun Suomessa. Millaisia vaikutuksia sudenmetsästykseen ehdotetuilla muutoksilla on susikannan elinvoimaisuuteen ja suotuisaan suojelutasoon?

Lakiehdotuksessa ehdotetaan poistettavaksi suden ympärivuotinen rauhoitus metsästyslaista. Jatkossa susia olisi mahdollista metsästää joko pyyntiluvalla tai alueellisen kiintiön perusteella. Suden rauhoitusajasta säädettäisiin metsästysasetuksessa. Lakiehdotuksen taustalla on Euroopan luonnonvaraista kasvistoa ja eläimistöä koskevaan yleissopimukseen tehty muutos, joka on EU:ssa pantu täytäntöön luontodirektiivin muutoksella. Lakiehdotuksella toteutetaan eduskunnan lausumat suden ympärivuotisen rauhoituksen poistamisesta.