Päivän ravit: Haapakankaan laatumenijä pitkältä tauolta pelisuosikiksiSuomessa ei torstaina ravata. Sen sijaan raveja voi seurata Ranskasta ja Ruotsista.
Torstain ravitouhut käynnistyvät Gävlestä. Lounasravien neljännessä lähdössä starttaa Tuomas Pakkasen tallista Jopp. Mantorpissa viime viikolla kolmanneksi sijoittunutta ruunaa ohjastaa Mika Forss.
Suomalaisia raviurheilun ystäviä hellitään kello 14.45 alkavalla studiolähetyksellä, jossa seurataan Vincennesin raveja. Studiossa ovat tuttuun tapaan Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka.
Vincennesin viimeinen lähtö on hieno nelivuotiaitten kisa, jossa kannattaa seurata erityisesti Christian Bigeonin valmentamaa Melia Barbesia. David Thomainin ohjastamalla tammalla on alla kolme komeaa voittoa, ja hevosen kirivoimat puhuttelevat vaativampaakin raviurheilun ystävää.
Vincennesiin pelataan Toto4-peliä, joka alkaa kello 17.15.
Illalla katseet kääntyvät Åbyyn, jossa pelin nimi on Toto64. Veikko Haapakangas tuo avauskohteeseen kaksi hevosta, joista Big Ben Pellini on äärimmäisen mielenkiintoinen menijä.
Haastavan kierroksen pelatuimpiin hevosiin kuuluva Big Ben Pellini tulee starttiin puolen vuoden tauolta. Haapakankaan tallikommentit ovat positiivisia, eikä lähtö vaikuta erityisen vaativalta verrattuna viime kauden tehtäviin. Ohjaksissa on hevosen hyvin tunteva Carl Johan Jepson.
Kierroksen vaikeudesta kertoo se, että neljännen kohteen Laprisamatan alustavat peliprosentit ovat nousseet katosta läpi.
Kuun vaihteessa ruuna juoksi Färjestadin startissa johtaneen Gliding Eaglen selässä. Toiseksi sijoittunut Laprisamata ei pystynyt haastamaan voittajaa lopussa, vaikka vauhtinsa napakasti pitikin. Åbyssä haaste on takamatkalta erilainen, vaikka poissaolot kiertämistä tulevatkin vähentämään.
Suomalaista väriä ohjastajarintamalla edustavat Åbyssä Iivari Nurminen, Markus Forss sekä Väinö-Kalle Korhonen.
Åbyn Toto64-pelissä on noin 105 000 euron kokoinen jackpot. Peli alkaa kello 20.30.
