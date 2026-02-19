Kuluttaja-asiamies vie Elisan taas markkinaoikeuteen Kyseessä on jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun Elisan hintakampanjointi päätyy markkinaoikeuden käsittelyyn.

Jaa Kuuntele

Elisan mukaan kampanjassa ei ole kyse hinnanalennusilmoituksesta vaan kanta-asiakkaille suunnatusta tarjoushinnasta. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

STT

Teleoperaattori Elisan hinnoittelu päätyy taas markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamies vie Elisan Etuhinta -kampanjan markkinaoikeuden arvioitavaksi, koska puhelintarjousten yhteydessä ei ilmoitettu lain vaatimaa 30 päivän alinta hintaa.

Kuluttaja-asiamies vaatii menettelylle kieltoa 200 000 euron sakon uhalla.

Elisan mukaan kyseessä ei ole hinnanalennusilmoitus vaan kanta-asiakkaille suunnattu tarjoushinta. Mainos antoi ymmärtää, että kanta-asiakkaat saavat ostaa matkapuhelimen edullisemmin. Etuhinnan yhteydessä ilmoitettiin niin sanottu normaalihinta, joka on voimassa muille kuin kanta-asiakkaille.

Kuluttaja sai halvemman hinnan kirjautumalla tai luomalla tunnukset Elisan verkkokauppaan. Tämä oli mahdollista kelle tahansa, ilman aiempaa asiakkuutta. Kuluttaja-asiamies katsoo siksi, että kyse ei ollut kohdennetusta kanta-asiakasmarkkinoinnista, jossa 30 päivän alimman hinnan saa jättää ilmoittamatta. Vaatimus ilmoittaa 30 päivän alin hinta tuli kuluttajansuojalakiin vuoden 2023 alussa.

Kyseessä on jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun Elisan hintakampanjointi päätyy markkinaoikeuden käsittelyyn. Markkinaoikeus määräsi aiemmin helmikuussa uhkasakolla tehostetun kiellon Elisan kahden kampanjan lainvastaisuudesta.