Päivän ravit: Estelle Travianilla jälleen huono arpaonni Mikkelissä ravataan tiistaina kymmenen lähdön iltaravit. Komeassa kelissä monen hevosen ennätys menee vauhtiradalla uusiksi.

Arkistokuvassa Estelle Traviania ohjastaa Santtu Raitala, mutta tamman viime startit on ajanut Tommi Kylliäinen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Suomenhevosten Nuorten sarjassa on monta voittajakandidaattia, mutta yksi mielenkiintoisimmista hevosista on nelivuotias Seppo Suurosen valmentama Arvo.

Arvo läpäisi koelähdön ja otti uransa avauskisassa voiton Risto Airaksisen ohjastamana. Tiistaina ohjaksiin tarttuu Suurosen luottokuski Henri Bollström. Arvo hankkii rutiinia kesällä ja syksyllä odottavia ikäluokkakisoja varten.

Kuuselan Toivomus on saanut kilpailemisen juonesta kiinni, ja kahdessa viime startissa meno on ollut vähintäänkin lupaavaa. Viime startissa Ari Moilasen ohjastama ori voitti Jokimaalla, mutta tätä ennen se joutui tunnustamaan Arvon paremmakseen.

Morisonin taustalta tutun Siru Juutisen omistama Ulvin Herttuatar tulee starttiin Kokemäen voitto alla. Edelliset startit on ohjastanut Aleksi Juutinen, mutta Mikkelissä puikkoihin tarttuu Jani Ruotsalainen.

Lämpöisten ykkössarjassa Estelle Travianilla on käynyt huono ratatuuri. Anne Luttisen valmennettava meni toukokuun puolivälissä mailin Mikkelissä komeasti aikaan 10,6a. Vermossa juoksunkulku vastusti, eikä Tommi Kylliäisellä ole helppoa tiistainakaan takarivin ulkoradalta.

Myös Shaqir kärsii takarivin lähtöpaikasta. Eturivin Ehlert ja Corona Park pääsevät todennäköisesti edellä mainittuja paremmin kiinni kunnon juoksupaikkoihin.

Kylmäveristen kovimmassa sarjassa suursuosikkina lähtee liikkeelle Pastori. Tällä kertaa vastassa ei ole Soketin tai Karlaksen veroisia hurjimuksia. Henri Bollströmin resepti on Seppo Suurosen suojatilla varmaankin keulaan ja kukat.

Haastajilla tulee pakosti kiire tässä kyydissä, mutta jos Pastoria haluaa varmistaa, niin Larkko ja Rokkijätkä lienevät seuraavat merkit.

Lounasravit mukaan lukien Ruotsissa ajetaan tiistaina kaikkiaan neljät ravit. Pääravit ovat Jägersrossa.

Heti Toto64-pelin aluksi on mielenkiintoista seurata kolmivuotislupausten menoa. Per Nordströmin tallista starttaava Prince Of Euro on hieman altis epäonnistumisille, mutta luokkaa hevosella on rajusti. Jos ori pääsee kuutospaikaltakin pyyhältämään keulaan, se tulee viemään lähtöä pitkään.