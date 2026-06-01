Hevosopiston valumavesien haittoja vähennetään kosteikolla – tavoitteena puhtaampi Loimijoki Suomen suurimmalle tallialueelle Ypäjän Hevosopistolle juuri rakennetulla kosteikolla tavoitellaan Loimijoen vedenlaadun parantamista.

Hevosopiston valumavesien haittoja otetaan haltuun juuri Poukkasillan kupeeseen valmistuneella kosteikolla. Kuva: Sini Mansikka

MT Hevoset | Ympäristö Kati Susi

Hevosopistolle rakennettiin kevään aikana kosteikko Loimijoen rantapellolle. Poukkasillan läheisyyteen kaivettu kosteikko viivyttää ravinnekuormitusta aiheuttavia valumavesiä ja niiden mukana kulkeutuvia kiintoaineita, jotka muuten päätyisivät sinällään heikentämään ohitse virtaavan Loimijoen vedenlaatua.

Kosteikkoa suunniteltiin pitkään. Ajatus tuli alun perin Hevosopiston ympäristökoordinaattori Juha Erolalta. Yhteistyössä olivat mukana Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Ypäjän kunta.

Taustalla vaikutti myös pari vuotta sitten loppunut Simuhepo-hanke, johon Hevosopisto osallistui pilottina. Hankkeessa kehitettiin hevosalan valumavesien, ravinnekuormituksen ja vesistövaikutusten hallintaa.

Kosteikko rakentui nopeasti poikkeuksellisen suotuisissa olosuhteissa keväällä 2026. Erittäin kuivan kevään ansiosta Loimijoessa ei ollut tulvia ja kosteikko valmistui noin kuukauden ennakoitua aikaisemmin.

Valumavesien haittojen vähentämisen lisäksi kosteikko lisää alueen luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa uusia elinympäristöjä muun muassa linnuille, hyönteisille ja muille kosteikkolajeille.

”Valmistunut kosteikko toimii tulevaisuudessa konkreettisena esimerkkikohteena siitä, millaisia käytännön ratkaisuja vesien tilan parantamiseksi ja ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi voidaan tehdä hevosalan toimintaympäristössä”, todetaan Hevosopiston tiedotteessa.