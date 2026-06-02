Kesälomaan käytetään 40 euroa viime vuotta vähemmän – näin saat rahat riittämään Kesään varataan noin 960 euroa, kertoo Lähi-Tapiolan kysely.

Kesälomalla panostetaan hyvää ruokaan, vaikka matkustamisesta pihisteltäisiin. Kuva: Markku Vuorikari

Suvi Jylhänlehto

Suomalaisten kesälomabudjetit laskivat noin 40 euroa viime vuodesta, kertoo Lähi-Tapiolan Arjen katsaus -kysely. Keskimääräinen lomabudjetti on 958 euroa.

Naisten kesälomabudjetit ovat laskeneet selvästi viime vuodesta, keskimäärin noin 80 euroa. Miesten budjetit ovat pysyneet ennallaan, mikä kasvattaa sukupuolten välistä eroa jopa 300 euroon, Lähi-Tapiola selvittää. Myös työttömät ja lomautetut kiristävät kukkaronnyörejään.

Kyselyn mukaan kesäloman yleisimpiä menoeriä ovat ruoka, kotimaanmatkat, mökkeily, harrastukset ja ulkomaanmatkat

”Ruoan korostuminen lomabudjeteissa kertoo siitä, että kulutus pysyy lähellä arkea. Matkailussa taas energian hinta näkyy nopeasti: sitä joko vähennetään tai siirretään lähemmäs, kotimaan kohteisiin”, Lähi-Tapiola Varainhoidon pääekonomisti Hannu Nummiaro selittää.

Kun bensa, diesel ja lentopolttoaine kallistuvat, lomamatkan hinta nousee nopeasti – oli kyse mökkireissusta, kotimaan automatkasta tai ulkomaanlennosta, hän jatkaa.

Hannu Nummiaro

Pääekonomisti antaa neljä neuvoa, joilla rahat saa riittämään.

Ensinnäkin: Tee realistinen budjetti ja seuraa sitä. Kirjaa suurimmat menot etukäteen ja jätä tilaa pienille kuluille, hemmottelulle sekä yllätyksille.

Vertaile hintoja ja pohdi vaihtoehtoja. Mieti, maksatko helppoudesta vai etsitkö edullisemmat ratkaisut itse. Myös pienet asiat vaikuttavat, kuten esimerkiksi mukaan otetut eväät.

On hyvä myös katsoa lomaa pidemmälle. Esimerkiksi koulun aloitus ja syyshankinnat voivat syödä kesän budjettia.

Arjen katsaus -kysely, johon vastasi 1 028 suomalaista huhti–toukokuussa. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian.