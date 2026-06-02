Alessandro Gocciadoro ei sittenkään Lappeenrantaan, tilalle Giampaolo Minnucci Ensi maanantaina kisattavaan Gran Premio di Lappee -kuskikisaan tuli ohjastajanvaihdos. Alessandro Gocciadoron sijaan Lappeenrantaan tulee Giampaolo Minnucci.

Santtu Raitala ja Giampaolo Minnucci kisailivat viimeksi keskenään loppuvuodesta raviohjastajien MM-kilpailuissa Uudessa-Seelannissa. Lappeenrannassa Raitala hakee revanssia Minnuccista, joka oli Uudessa-Seelannissa Raitalan edellä yhdeksäs. Kuva: Toni Sarkama

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Lappeenrannan ravirata tiedotti muutoksesta maanantaiaamuna. Tiedotteen mukaan Alessandro Gocciadoro joutuu jättäytymään kisasta terveyssyiden takia.

Gocciadoro on Italian tämän hetken näkyvin raviurheilija, mutta myös hänen korvaajansa on kovaa luokkaa.

Kansainvälinen raviyleisö muistaa Giampaolo Minnuccin etenkin superori Varennen rattailta, ja kaikkiaan Minnucci on ajanut yli 5000 voittoa.

Gran Premio di Lappeenranta on suomalaisten ja italialaisten huippuohjastajien välinen kuskikisa, jossa ohjastajat keräävät pisteitä osalähdöistä. Suomea kisassa edustavat Ari Moilanen ja Santtu Raitala ja Italiaa Antonio di Nardi ja Giampaolo Minnucci.