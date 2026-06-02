Alessandro Gocciadoro ei sittenkään Lappeenrantaan, tilalle Giampaolo MinnucciEnsi maanantaina kisattavaan Gran Premio di Lappee -kuskikisaan tuli ohjastajanvaihdos. Alessandro Gocciadoron sijaan Lappeenrantaan tulee Giampaolo Minnucci.
Lappeenrannan ravirata tiedotti muutoksesta maanantaiaamuna. Tiedotteen mukaan Alessandro Gocciadoro joutuu jättäytymään kisasta terveyssyiden takia.
Gocciadoro on Italian tämän hetken näkyvin raviurheilija, mutta myös hänen korvaajansa on kovaa luokkaa.
Kansainvälinen raviyleisö muistaa Giampaolo Minnuccin etenkin superori Varennen rattailta, ja kaikkiaan Minnucci on ajanut yli 5000 voittoa.
Gran Premio di Lappeenranta on suomalaisten ja italialaisten huippuohjastajien välinen kuskikisa, jossa ohjastajat keräävät pisteitä osalähdöistä. Suomea kisassa edustavat Ari Moilanen ja Santtu Raitala ja Italiaa Antonio di Nardi ja Giampaolo Minnucci.
