Absoluuttinen huippuhevonen tuo kipinää Kymi Grand PrixiinKouvolan ravirata sai Kymi GP:hen roppakaupalla mielenkiintoa, kun se vahvisti tiistaina Don Fanucci Zetin osallistumisen suurkilpailuunsa.
Don Fanucci Zet on seitsemäs tänä vuonna Kymi GP:hen kutsuttu hevonen. Kyseessä on huomattava kilpailija Kouvolan arvolähtöön, sillä Daniel Redénin valmentama legenda on tienannut urallaan jo reilut 25 000 000 kruunua, ja on voittanut raviurheilussa lukuisia suurkilpailuja.
Don Fanucci Zet on edelleen kymmenvuotiaana ollut huikeassa iskussa. Tämän kauden seitsemästä startistaan ori on voittanut viisi.
Toukokuun lopussa Don Fanucci Zet sijoittui Elitloppetissa viidenneksi. Kaikkien aikojen ravilähdössä ori kellotti lyhyellä matkalla ennätysajakseen 07,6a.
Viimeisimmässä lähdössään Don Fanucci Zet voitti Jämtlands Stora Prisin. Täydellä matkalla 600 000 kruunun arvoinen voitto irtosi ajalla 10,9a.
Don Fanucci Zetin omistaa ja on kasvattanut Stall Zet.
Kymi Grand Prixiin kutsutut hevoset
Massimo Hoist
Jax Journey
Combat Fighter
Luke The Spook
Diamond Truppo
Need’em
Don Fanucci ZetArtikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat