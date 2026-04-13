Legendaarisella Hanover Shoe Farmsilla suuri tulipalo: 12 hevosta kuoliHanover Shoe Farmin tallirakennus tuhoutui tulipalossa sunnuntaina. Palossa menetettiin 12 hevosta, mutta muita henkilövahinkoja ei tullut.
Lämminveriravureiden legendaarisella tallilla Hanover Shoe Farmsilla Pennsylvaniassa tapahtui sunnuntaina iltapäivällä kauheita. Suuri siitostammatalli oli syttynyt alkuiltapäivästä palamaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä, ja liekkeihin menehtyi tämän tiedon mukaan 12 hevosta.
Alkuperäinen tieto oli 14 hevosesta, mutta myöhemmin Hanover Shoe Farmsin Facebook-sivulla kerrottiin, että yksi menehtyneeksi epäilty tamma ja sen varsa löytyivät vahingoittumattomina.
Hanover Shoe Farmsin tiedotteen mukaan menehtyneet hevoset olivat tilan omassa omistuksessa, eli ulkopuolisten omistamia hevosia ei vahingoittunut. Palossa ei kärsitty henkilövahinkoja.
”Olemme kiitollisia auttaneiden palomiesten toiminnasta”, kommentoi Hanover Shoe Farmsin johtaja Patti Murphy.
”He tekivät todellakin kaikkensa rajoittaakseen vahingot minimiin.”
Hanover Shoe Farm on ehkä eniten lämminveriravurien jalostukseen vaikuttanut siittola maailmassa. Sen liki tuhannen hehtaarin alueella asuu satoja hevosia. Paikalla sammuttamassa paloa oli kymmeniä sammutusyksiköitä lähikaupunkien asemilta.
Tuhoutunut talli oli Hanover Evening Sun -median mukaan noin 25 metriä pitkä ja kahdeksan metriä leveä rakennus.
