Päivän ravit: Mika Forss ahkeroi UumajassaSuomi heräsi torstaina ravittomaan päivään. Ranskassa Pariisin talvimeeting on ohi. Ruotsissa on päivän aikana kaikkiaan kolmet ravit.
Ruotsin ravitarjonta käynnistyy jo iltapäivällä Bollnäsin lounasraveilla. Ravien aikana pelataan lomittain sekä Toto4 että Toto5-pelit. Toto4-peli alkaa heti ravien ensimmäisestä lähdöstä kello 13.20.
Ranskassa on siirrytty Pariisin talvimeetingin jälkeiseen aikaan. Suomalaisille katsojille uusi tuttavuus on Lavalin rata, jonne voi Suomesta pelata totonelosen.
Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka välittävät Ranskan tunnelmat TotoTV:n studiosta, jonka lähetys alkaa 17.15. Lavalin ravit alkavat 17.23. Totonelosen kimppuun hyökätään kello 19.45.
Illalla Ruotsissa on kahdet ravit. Örebrossa kisaillaan breddlopp-luokan ravit. Breddlopp on länsinaapurin harrastajaystävällinen ravikonsepti, jossa palkintotaso on normiraveja alempi.
Örebrossa pelataan sekä Toto4 että Toto5. Suomesta Örebron raveihin voi pelata toisesta lähdöstä alkaen kello 19.07.
Illan pääravit kilpaillaan Uumajassa, jossa Mika Forss ahkeroi ohjastamalla peräti kahdeksassa lähdössä. Moninkertainen Suomen ajajaliigan voittaja ohjastaa torstaina erityisesti Umåkerin radalla Uumajassa valmentavan Jonna Irrin hevosia.
Myös Irrin henkilökunnalla on kiireinen ilta, sillä kotiradalla tallista kilpailee kahdeksan hevosta. Kuusnelosen toisessa kohteessa kilpaileva Rockforest Tin on lähtönsä pelisuosikki.
Nelivuotias Talli Tormoottajien omistama ruuna kilpailee hyvässä kunnossa. Kakkosradalta Mika Forss siivittänee nopean lähtijän keulaan. Loppu on hevosesta itsestään kiinni.
Kierroksen pelatuin hevonen on avauskohteen S.G. Mistral. Oscar Berglundin suojatti on äitynyt seitsemänvuotiaana elämänsä kuntoon, ja pelikansa odottaa ruunalta neljättä perättäistä voittoa.
Toto64 alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
