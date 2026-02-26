Rahtialuksia on juuttunut jäihin Suomenlahdella – ”Venäläinen jäänmurtaja saattaa avustaa”Viranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä ja toimivat aktiivisesti turvallisen merenkulun edesauttamiseksi.
Vallitseva haastava jäätilanne ja tuuliolosuhteet ovat aiheuttaneet useiden rahtialusten juuttumisen jäihin Suomenlahden kansainvälisellä merialueella ja Suomen aluemerellä, tiedottaa Rajavartiolaitos.
”Normaalien talvimerenkulun käytäntöjen mukaisesti aluksia avustetaan kansainvälisessä yhteistyössä. Väyläviraston tapauskohtaisiin pyyntöihin perustuen saattaa venäläinen jäänmurtaja avustaa myös Suomen aluemerellä olevaa rahtilaivaa”, tiedotteessa kerrotaan.
Tavoitteena on varmistaa merenkulun turvallisuus kaikissa olosuhteissa.
Väylävirasto vastaa talvimerenkulun järjestämisestä Suomen alueella. Rajavartiolaitos puolestaan vastaa meripelastuksesta ja ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemisestä sekä ympäristövahinkojen torjunnasta avomerellä. Molemmat viranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä ja toimivat aktiivisesti turvallisen merenkulun edesauttamiseksi.
