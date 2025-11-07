Niko Huuskola tietää, missä bileet pidetäänSuomen raveissa on tänä vuonna kysytty tiuhaan Where’s The Party eli missä bileet ovat. Niko Huuskola tietää, että bileet on Luhangassa.
Seinäjoella ravataan tasokas T75-kierros, jonka kohokohtina on Kasvattajakruunun finaaleja. Kierroksen luottohevoset Where’s The Party ja Ancio jahtaavat lähdöissään 30 000 euron ykkösrahoja. Pelillistä mielenkiintoa lisää 75 000 euron jackpot.
Niko Huuskolan valmentama Where’s The Party oli nelivuotiaiden oriiden ja ruunien välierien vakuuttavin voittaja. Raju 08,5-vauhtinen avaus ei tuntunut ruunan kintereissä, vaan loppu sujui helposti 12-vauhtia.
Hevonen on tällä hetkellä niin rajussa kunnossa, että se pystyy voittamaan vaativallakin juoksulla. Valmentaja Huuskola ajaa Where’s The Partya nyt itse vakiokuski Tommi Kylliäisen loukattua kättään maanantaina.
Kierroksen kannanotto tulee toiseen kohteeseen. Mint Match on varmasti lähdön suosikki, mutta ei mahdu tällä kertaa systeemiin.
Sisäpuolelta lähtee Ze On Alma, joten keulaan ei taida olla asiaa. Johtavan rinnalta suosikin on vaikea voittaa, eikä tamma ole aina ollut parhaimmillaan toisten takaa.
Jos asemiin ajo kestää liian pitkään, pystyy vahva Ginza korkkaamaan suuret setelit.
Neljävuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaali ravataan kolmantena kohteena. Kriteriumin kärkikaksikko Campari ja Retostella kuuluu kaikille lapuille.
Seppo Suurosen valmentama Campari palasi kuukauden huililta Mikkeliin. Lyhyt haparointi ratkaisuhetkillä vaihtoi toisen sijan hylkäykseen. Ori on äärettömän nopea ja jaksaa tehdä omaa juoksuaan.
Retostella antoi Kriteriumissa kovan haasteen ja pääsee Seinäjoella 20 metrin etumatkan turvin matkaan. Haastajista Marstio voi jäädä liian vähälle huomiolle.
Kultadivisioonan suosikit ovat Callela Nelson ja Kurri Jari Boko. Haastajista kiinnostavimmat ovat Excusez Moi ja Xet Diablo.
Skyfall Emilie on välierien perusteella vahva ehdokas kolmivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun voittajaksi. Takasuoralta alkanut 10-vauhtinen kiri tiputti Fuego Combon ja kumppanit heti kyydistä.
Lopun Skyfall Emilie sai lasketella rennosti ja tamma voitti todella vakuuttavasti. Olli Koivusen ajokin lähtönopeus on arvoitus, joten kuitille myös EL Narnia ja Arctic Fiona. Fuego Combo jää varahevoseksi.
Kriteriumin voittaja Ancio on parantanut otteitaan hurjasti koko kauden. Kevyesti askeltava ruuna lopetti välierässä kevyesti 10-vauhtia ja osoitti vireen pitävän. Lähtönopeus riittää keulan hakemiseen ja normaalina ollessaan se voittaa.
Viimeiseen kohteen suosikit ovat Hissun Feeniks ja Morison. Yllättäjistä mielenkiintoisimpia ovat tauolta hienossa kunnossa palannut Kinderi ja väkivahva Suvionni.
Viikon varma – T75-6: 2 Ancio
Vakuuttavia esityksiä lä pi kauden.
Viikon väistö – Toto75-4: 8 Fly By Me
Juoksu voi mennä liian vaikeaksi voiton suhteen.
Viikon Idea – Toto75-3: 15 Camppari
Tulee osaavista kä sistä ja parantaa varmasti otteitaan. Vahva ja erittäin nopea ori pystyy pahasta paikasta huolimatta voittamaan.
Toto75-vihjeet
Lähtö 1: 2 Where`s The Party (1,3)
Lähtö 2: 1,4 (2,3)
Lähtö 3: 15,7,14,13,10 (12,8)
Lähtö 4: 2,5,1,9 (3,4)
Lähtö 5: 1,2,3 (4,9)
Lähtö 6: 2 Ancio (1,4)
Lähtö 7: 8,11,7,15,10,1,4 (3,6)
840 riviä x 0,05 euroa = 42,00 euroa
- Osaston luetuimmat