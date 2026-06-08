Päivän ravit: Lappeessa Suomen ja Italian maaotteluLappeenrannassa on tuskin ehditty palautumaan Cityraveista, kun maanantaina nähdään Lappeen raviradalla kansainvälinen ohjastajakilpailu.
Ohjastajakilpailussa on kyse italialaisten ja suomalaisten huippuohjastajien välisestä kisasta. Italiaa edustavat Giampaolo Minnucci sekä Antonio Di Nardo. Suomea kilpailussa edustavat Santtu Raitala ja Ari Moilanen.
Giampaolo Minnucci on voittanut urallaan yli 5 000 ravilähtöä. Erityisesti Minnucci muistetaan suurvoitoistaan aikansa superhevosen Varennen rattailla. Antonio Di Nardolta on harmittavasti jäänyt yksi ajettava pois illan kisoista.
Alun perin Alessandro Gocciadoron piti edustaa Italiaa Lappeenrannassa, mutta lopulta Minnucci korvasi estyneen Gocciadoron.
Kylmäveristen pronssidivisioonassa nähdään tasainen porukka voitontavoittelijoita. Euronelkun tekijät joutuvat pähkimään voittajaa huolella. Ainakin Mergelillä, Farakilla, Meleko Kommeella, Larkolla ja Onon Nopsavauhdilla on sanansa sanottavana loppusuoralla.
Euronelkun pelatuin hevonen saattaa olla Markus Porokan valmentama Stonecapes Village, jonka ohjaksiin tarttuu tällä kertaa Jani Ruotsalainen. Ori nappasi Vieremältä 75-voiton Tuomas Pakkasen käsistä. Ruotsalainen ilmestyy luultavasti kiihdytyksen jälkeen kyselemään keuloja, jotka saattavat olla tarjolla hyväkuntoiselle hevoselle.
Lämminveristen kovimmassa tasoitusajossa paalun Brad Orden, Luxus Match sekä Lamar Web yrittävät karkuun takamatkan menijöiltä. Sieltä kannattaa huomioida ainakin Oskar Run, joka olisi saattanut ottaa Teivossa kauden avausvoittonsa ilman loppukaarteen laukkaa.
Ruotsissa illan pääravit ajetaan Färjestadissa. Toto64-pelin avainhenkilö on Björn Goop. Reilu viikko sitten Pron Elitkampenin ykköseksi ohjastaneella Goopilla on kotiradallaan useampikin varteenotettava hevonen.
Omista valmennettavista Goopilla on hyvät saumat Rapid Palilla, Chimillä sekä Chainsawilla. Päätöskohteessa ohjastettavana on Ulf Stenstömerin valmentama Don Gaagaa, jolle on löytynyt Färjestadista oikein sopivan näköinen tehtävä.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat