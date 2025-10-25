Hankasalmi vaihtui Leksandiin – Vuaran Veikko löysi paikkansa ratsuna Ruotsissa Kilpailu-uransa päättänyt ruuna ostettiin Ruotsiin toisen suomenhevosen työn jatkajaksi.

Jaa Kuuntele

Annikki Norberg esittelee Vuaran Veikkoa. Taustalla uteliaana tallikaveri Kikatus ja lauman täydentävä shetlanninponi. Kuva: Annikki Norbergin arkisto

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Suomenhevonen tunnetaan monikäyttöisenä rotuna, ja suomenhevosia onkin paljon sekä ravihevosina että muun muassa ratsukäytössä.

Ulkomailla suomenhevosia on kuitenkin varsin vähän. Tällä viikolla pienehköön ulkomailla asuvien suomenhevosten joukkoon liittyi kuusivuotias ruuna Vuaran Veikko (Figaro), joka myytiin Hankasalmelta Ruotsin Leksandiin.

Vuaran Veikon uusi omistaja on Annikki Norberg. Kuten nimi antaa olettaa, Annikki Norbergilla on suomalaiset sukujuuret.

”Olen syntynyt Ruotsissa, mutta isäni on suomalainen. Suomen kieltä en valitettavasti puhu, vaikka Suomi onkin lähellä sydäntäni”, Norberg kertoo.

Vuaran Veikko ei ole Annikki Norbergin ensimmäinen suomenhevonen. Norberg omistaa myös 23-vuotiaan Kikatuksen (Jaanen Suikku), jonka hän hankki Suomesta 17 vuotta sitten.

Uuden hevosen hankinta tuli Norbergille ajankohtaiseksi, kun Kikatus jäi eläkkeelle ratsun hommista.

”Kikatus on ollut niin hieno hevonen, että halusin hankkia toisen suomenhevosen”, Norberg kiittelee.

Annikki Norberg kuvailee itseään tavalliseksi ratsuharrastajaksi.

”Kilpailen seuratasolla esteissä ja kouluratsastuksessa, ja Kikatuksen kanssa hommat sujuivat mainiosti. On myös kiva tuoda suomalaisia sukujuuriani esille myös suomenhevosen kautta. Suomenhevosessa on Ruotsissa tiettyä eksotiikkaa.”

Annikki Norbergilla on tallissaan kahden suomenhevosen lisäksi shetlanninponi. Hoiva-alalla työskentelevä Norberg toivoo Vuaran Veikosta pitkäaikaista asukasta talliinsa.

”Talli on meillä kotipihassa, ja minulla on harrastukselle hyvin aikaa, kun teen töissä pelkkiä yövuoroja. Toivotaan, että Veikosta olisi meille yhtä paljon iloa kuin Kikatuksesta on ollut.”

Arto Åkermanin Setsuuri Oy harjoittaa kierrätysliiketoimintaa keskisessä Suomessa. Vaikka jälkikasvu on ottanut vastuun yritystoiminnasta on Arto Åkerman edelleen mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Kuva: Petteri Kivimäki

Vuaran Veikon Annikki Norberg osti myynti-ilmoituksen perusteella hevosta näkemättä. Ruunan hänelle myynyt Arto Åkerman on Vuaran Veikon uudesta kodista iloinen.

”Ei Veikosta ollut ravihevoseksi, ja halusin myydä sen nimenomaan ratsuksi”, Åkerman toteaa 17 kertaa kilpailleesta ja ennätyksen 39,7 juosseesta ruunasta.

Pitkään hevosia omistanut Åkerman on selvästi otettu Vuaran Veikon myynnistä Ruotsiin.

”Ihmiset ihmettelivät suomenhevosen muuttoa Ruotsiin, kun vein Veikon Teivoon jatkokuljetusta varten”, Åkerman myhäilee.

”On hienoa, että suomenhevosen maine monipuolisena käyttöhevosena leviää Ruotsiinkin. Saamme kiittää suomenhevosta paljosta, eikä se turhaan ole kansallisrotumme.”