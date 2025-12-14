Christopher Wegelius on kuollut Pankinjohtaja ja esteratsastaja Christopher Wegelius on menehtynyt 10. joulukuuta.

Jaa Kuuntele

Christopher Wegelius muistetaan erityisesti entisen Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin (SKOP) pääjohtajana, mutta hänet tunnetaan myös menestyksekkäänä esteratsastajana. LEHTIKUVA / Jaakko Avikainen.

MT Hevoset | Kuolleet Miia Lahtinen & STT

81-vuotiaana menehtynyt Harald Christopher Wegelius oli asianajaja, joka teki pitkän uran pankkialalla toimien Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin eli Skopin pääjohtajana pankkikriisin vuosina 1989–1991.

Pankkiuransa ohella Wegelius oli aikansa parhaita ratsastajia tehden myös kansainvälisen menestyksekkään uran. Hän edusti Suomea Moskovan olympialaisissa ratsulla Monday Morning sijoittuen 12. tilalle. Hän oli kuusinkertainen esteratsastuksen suomenmestari.

Wegelius päätti noin 40 vuotta kestäneen kilpauransa esteratsastajana vuonna 2001.

Wegelius toimi Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtajana vuosina 1985-1992. Hän tuli tunnetuksi henkilönä, jonka johtajuus oli vahvaa ja kokoukset ytimekkäitä. Hänen johdossaan sekä liiton talous että urheilu voivat hyvin.

Hän toimi myös valmentajana, hevoskauppiaana ja hevoskaupan asiantuntija.

Wegelius tunnettiin ratsastuspiireissä voitonnälkäisenä kilpaurheilijana, mutta myös värikkäänä ja suorasanaisena keskustelijana. Hän esimerkiksi nosti Suomessa ensimmäisten joukossa esiin ajatuksen, että lajin tulevaisuudelle merkittävää on sen sosiaalinen lisenssi.

Wegelius oli naimisissa englantilaisen Elizabeth Jane Murrayn kanssa vuosina 1971–1981, ja he saivat kaksi lasta.

Wegeliuksen menehtymisestä uutisoi ensin Hevosurheilulehti, jolle asian varmisti Wegeliuksen sisko Helene Söderblom. Hän kertoi, että Wegelius oli ollut kuukausia sairaalahoidossa.