Ravikesän kohokohtiin kuuluva Suur-Hollola-viikonloppu alkoi jo tuttuun tapaan Ascot-hengessä. Julkkisten hyväntekeväisyyskisan voitto meni Mikko Iloselle, kun valtaosa vastustajista ei malttanut ajaa poneillaan ravia.

Lahden Jokimaalla ravataan lauantaina Suur-Hollola-ajon karsinnat ja sunnuntaina rahakkaat finaalit, mutta jo perjantaina ohjelmassa on kiivasta kilvanajoa ja juhlatunnelmaa.

Perjantain ravien sarjatarjonta on pitkälti ohjattu matalammille sarjoille, mutta radalla nähdään hyvän tason nousukkaita.

Isossa osassa Suur-Hollola-perjantaissa on Ascot-teema, joka tuo raviradalle poikkeuksellista puku- ja hattuloistoa.