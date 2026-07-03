Suur-Hollola-viikonloppu alkoi juhlavasti – katso kuvat perjantain tunnelmista
Ravikesän kohokohtiin kuuluva Suur-Hollola-viikonloppu alkoi jo tuttuun tapaan Ascot-hengessä. Julkkisten hyväntekeväisyyskisan voitto meni Mikko Iloselle, kun valtaosa vastustajista ei malttanut ajaa poneillaan ravia.
Ascot-teemaan olivat sonnustautuneet vasemmalta Tiina Kinnunen, Johanna Knuuttila-Kozma, Ulla Varila, Ulla Lahtinen, Eija Finska sekä Sanna Patshijew. Kuva: Anu Leppänen
Lahden Jokimaalla ravataan lauantaina Suur-Hollola-ajon karsinnat ja sunnuntaina rahakkaat finaalit, mutta jo perjantaina ohjelmassa on kiivasta kilvanajoa ja juhlatunnelmaa.
Perjantain ravien sarjatarjonta on pitkälti ohjattu matalammille sarjoille, mutta radalla nähdään hyvän tason nousukkaita.
Isossa osassa Suur-Hollola-perjantaissa on Ascot-teema, joka tuo raviradalle poikkeuksellista puku- ja hattuloistoa.
Julkisuuden henkilöt ajoivat hyväntekeväisyyslähdössä shetlanninponeilla. Moottoriurheilija Emma Kimiläinen oli kärkitaistossa, mutta Kimiläinen, laulaja Jannika B ja Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Francis McCarron hylättiin kärkisijoilta heidän ajettuaan poneillaan pääosin laukkaa. Voiton veikin lopulta golftähti Mikko Ilonen. ”Jossain ehkä pätee vankilasäännöt, mutta ei täällä”, Ilonen hauskuutti voittajahaastattelussa. Kuva: Anu Leppänen
Tuija Pirttijoen Ascot-hatussa oli illan ehkä hienoimmat yksityiskohdat. Hattu oli nimetty ”totoilijan samppanja-aamiaiseksi enkelten puutarhassa”. Kuva: Anu Leppänen
Totoravilähdöt alkoivat Emma Väreen valmentaman ja ohjastaman Margareta Wanian kirivoitolla. Kisa oli kolmivuotiaan tamman uran ensimmäinen. Kuva: Anu Leppänen
Keppari-Suur-Hollolan voitti Nuutti Sipilä Polle-kepparilla. Nuutin sisko Aira Sipilä oli Hille-kepparin kanssa nuorin osallistuja. Kuva: Anu Leppänen