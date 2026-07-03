Viikonlopun ravit: Suur-Hollolassa riittää huippulähtöjä

Viikonlopun ravit: Suur-Hollolassa riittää huippulähtöjäJokimaalla ravattava Suur-Hollola-ajo on kenties hienoin Suomessa syntyneiden lämminveristen suurkilpailu. Viikonloppuun mahtuu myös kovia ikäluokkakisoja.
Perjantai 3. heinäkuuta
Suur-Hollolan suurviikonloppu aloitetaan jo perjantaina. Lahti Ascot -raveissa on ravitapahtuman ohessa myös hieman glamouria ja seurustelua.
Urheilullista mielenkiintoa on suomenhevosten nuorten sarjassa, jossa muun muassa Jussi Suomisen Lammen Roima, Seppo Suurosen Normani, Christa Packalénin Tollari ja Tapio Perttusen Reipas Suomalainen ottavat yhteen.
Lämminveristen kovimman sarjan suursuosikki on Maxihill Trot, joka saa pahimpiin vastustajiinsa nähden 20 metrin etumatkan tasoitusajossa.
Illalla ravataan Vieremällä. Yhdeksän lähdön iltaraveissa nähdään sekä suomenhevosten että lämminveristen Vieremä Cup -karsinnat.
Maarianhaminassa ravataan perjantaina kahdeksan lähdön ravit. Ruotsin puolella pääravit ovat Arvikassa. Lämminveristen kovimmassa koitoksessa mukana ovat esimerkiksi Santos de Castella, Beartime ja Norjasta vierailun tekevä Rome Pays Off.
Lauantai 4. heinäkuuta
Jokimaan lauantain johtotähtenä ovat Suur-Hollola-ajon karsinnat. Finaalipaikkaa tavoittelee yhteensä 33 hevosta. Kilpailun suurin suosikki on viimeisessä karsintalähdössä juokseva Massimo Hoist, joka sai karsintaansa nelosradan. Muiden karsintojen ennakkosuosikit ovat Corazon Combo, Callela Nelson sekä Main Stage.
Kylmäveristen puolella pronssi- ja hopeadivisioonahevoset kisaavat tasoitusajossa. Lähdön ehdoton suosikki on juhannuksena Powerparkissa mailin aikaan 20,9a hurjastellut Soketti.
Kotimaan ravitarjonta jatkuu myös lauantai-iltana. Saunaravien virkaa toimittavat Kemijärven heinäravit. Luvassa on kymmenen lähtöä aitoa lappalaista ravitunnelmaa.
Halmstadin Sommartravet -tapahtuma jatkuu lauantaina, jolloin ajetaan avoin GuldSprintern -lähtö. Sen suosikkina on Kalmarissa juhannuksena lyhyellä matkalla 09,0a ajan kellottanut A Fair Day. Boscha Diablo tarjoaa sisäradan paikaltaan haastetta, vaikka maili ei ole välttämättä Johan Untersteinerin ruunan lempimatka.
Sunnuntai 5. heinäkuuta
Pidot sen kun paranevat Lahdessa. Sunnuntaina ohjelmassa on Suur-Hollola-ajon finaali, jossa 12 valjakkoa taistelee 80 000 euron arvoisesta ykköspalkinnosta.
Viisivuotiaiden lämminveristen lähdössä Romanov Comery saa haasteen muun muassa Arctic Emeraldilta, Callela Callmebossilta ja pitkän paussin jälkeen radoille palaavalta Where’s The Partylta.
Kolmevuotiaiden Hambossa on odotettavissa kipakkaa vauhtia. Hannu-Pekka Korven valmentama Reason To Rock on osoittautunut kevätpuolella yhdeksi parhaista ikäluokan hevosista. Haastajista löytyy monta valjakkoa, jotka pystyvät kesän edetessä tuntuviin tasonnostoihin.
Suur-Hollolan nelivuotispokaalissa ovat mukana tutut kovanaamat. Magnitude, Piccolo Cocktail ja Ancio on lähdön kivikova suosikkitrio.
Suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa voittaja palkitaan 25 000 euron ykköspalkinnolla. Kilpailun asetelma on etukäteen erityisen makoisa.
20 metrin karkumatkalta starttaavat etunenässä hurjat kuusivuotiaat Caru ja Alarik Huikea. Takamatkan suomenhevoshuiput antavat ikäluokkakurkoille kovimman mahdollisen matsin.
V.G. Voitto oli viimeksi laukkapäällä, mutta perusluokan tietävät kaikki. Evartti on löytänyt tänä kesänä uuden kevään. Pro on napsinut hiljattain kaksikin suurkilpailuvoittoa. Odotettavissa on todella hieno kilpailu.
Kun Suur-Hollolan suuret setelit on jaettu, on aika laskeutua leppoisaan kesäravitunnelmaan. Halsua ajaa sunnuntai-iltana perinteiset totoravinsa. Täysipainoisten ravien ohjelmassa on yksitoista totolähtöä.
Iltapäivällä ajetaan Norjassa Jarlsbergin radalla Ulf Thoresen Grand International. Täyden matkan ryhmäajossa on mukana monia suomalaisille tuttuja suurjuoksijoita Don Fanucci Zetin johdolla.Artikkelin aiheet
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