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Juuri nyt | Kaivinkoneen luvaton käyttöönotto ja temppuilua louhoksilla ‒ kivifirma kyllästyi vandalismiin
Tilaajalle | Video: Maria saattoi vain seurata sivusta, kun vauhkoontunut karitsalauma pisteli tilan pionit poskiinsa