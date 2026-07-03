Oman hevosen menestys auttaa ihmistäkin jaksamaan ”Hienoa, kun tällaiset harrastajatkin voivat pärjätä”, The Lost Battalionin taustavoimat Arsi Skyttä ja Heli Taipale sanovat.

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The Lost Battalion on koko perheen hevonen. Arsi Skyttä vastaa pääasiassa hevosen ajamisesta ja Heli Taipale hoidosta. Helin äiti Tarja Taipale on kuulemma enimmäkseen mukana muonituspuolella. Kuva: Juha Tanhua

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

Viikonloppuna Suur-Hollola-ajossa kilpaileva The Lost Battalion taustavoimineen on erinomainen esimerkki siitä, miten tasa-arvoinen laji ravit on.

Arsi Skyttä ja Heli Taipale luokittelevat itsensä ravien suhteen puhtaasti amatööreiksi. Silti pirtin pöydässä Valkealan Selänpäällä komeilee 4-vuotiaiden Kasvattajakruunun pokaali, jonka The Lost Battalion voitti viime marraskuussa.

”Aika paljon siinä on ammattilaisten nimiä, Korven Pekkaa ja muuta. Ja melkein kaikkien Suomen parhaiden hevosten laatat siinä on”, Skyttä huomauttaa.

Aina raveissa menestyminen ei katso asemaa, ammattilaisuuden astetta eikä edes rahapussin paksuutta.

”Tässä lajissa ei ole väliä, oletko mies vai nainen tai minkä ikäinen olet. Helikin on monta kertaa sanonut, että on hienoa, kun tällaiset harrastajatkin voivat pärjätä”, Skyttä korostaa.

”Kai tämä on sellainen harrastajan unelma. Tätäkään hevosta ei ole sadoillatuhansilla euroilla ostettu, vaan tämä on ollut ihan tavallisen hintainen.”

Parhaimmillaan heidän tallissaan on ollut 16 hevosta, nyt kuusi, joista neljä vakituisessa valmennuksessa.

”Olemme pitäneet vain vähän tärkeämmät. Kun hevosia on liikaa, siinä kärsivät ihmiset ja hevoset, kun ei ehdi tehdä niille tarpeeksi”, Skyttä sanoo.

Heli Taipale sanoo suoraan, että The Lost Battalion on antanut hänelle paljon energiaa.

”Pitkään olen jaksanut tämän hevosen takia nousta sängystä aamuisin. Ei ole ihan helppoa, kun tekee hoitoalan työtä ja hoitaa myös hevoset. Tämä on antanut palkintoa siitä, että jaksaa painaa sitkeästi”, Taipale sanoo.

The Lost Battalionin uran suurin voitto on viime marraskuussa tullut nelivuotiaiden Kasvattajakruunun ykkössija. Esa Holopainen ohjasti 30 000 euron arvoisen voiton. Kuva: Kirsi Kantokoski / Suomen Hippos

Hänen elämäänsä hevoset ovat aina tuoneet paljon sisältöä. Nuoruusvuosina se tarkoitti esimerkiksi sitä, että viikonloput kuluivat eri tavalla kuin ikätoverien.

”Vinkan Hovi alkoi pärjätä, kun olin noin 20-vuotias, ja se juoksi melkein joka lauantai jossain. Kaverit kysyivät minua aina mukaan baariin. Mutta en ehtinyt kiertää baareissa.”

”Se oli hauskaa, kun kavereilla oli sunnuntaisin kauhea krapula ja minulla oli taskut täynnä rahaa, kun hevonen oli juossut”, Taipale nauraa.

Taipaleen omistama Vinkan Hovi juoksi parhaana vuonnaan 2015 palkintorahoja 60 280 euroa ja koko urallaan 109 415 euroa.